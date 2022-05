Tra i tanti dolci squisiti e sfiziosi che si possono preparare in poco tempo, i muffin sono forse i migliori in assoluto. Grazie alla loro ricetta semplice e personalizzabile, sono una delle armi segrete che andrebbero tenute nel repertorio di qualunque cuoco. Uno tra diversi jolly da usare durante cene, feste di compleanno e incontri di ogni tipo.

Oggi, andremo a vedere la versione classica di una ricetta di muffin davvero buona e delicata che ci permetterà di gustarli dopo appena 30 minuti. Vediamo, allora insieme come preparare i classici muffin allo yogurt e gocce di cioccolato.

Tutti gli elementi necessari alla nostra ricetta

160 g di farina 0;

100 g di fecola di patate;

80 g di gocce di cioccolato fondente;

250 g di yogurt bianco intero;

2 uova;

180 g di zucchero semolato;

1 limone bio;

1 bustina di lievito per dolci;

80 ml di olio di semi di girasole spremuto a freddo;

sale.

Stupire amici e parenti a tavola non è poi così difficile con questi dolci muffin leggeri e golosi

Per iniziare, prendiamo una ciotola di buone dimensioni e setacciamo all’interno la farina, la fecola e il lievito tutti assieme. Aggiungiamo, poi, lo zucchero, giusto un pizzico di sale e mescoliamo per bene con la frusta a mano. Fatto questo, prendiamo un’altra ciotola e sbattiamo all’interno le uova, utilizzando una forchetta. Aggiungiamo poi lo yogurt, un filo d’olio e la scorza di limone grattugiata, mescolando dolcemente onde evitare di montare il composto.

A questo punto, versiamo il contenuto della seconda ciotola all’interno della prima e amalgamiamo il tutto con un cucchiaio di legno. Questo momento sarà davvero importante nella creazione dell’impasto perché dovremo evitare di lavorarlo troppo, oppure i muffin verranno gommosi. Aggiungiamo qualche goccia di cioccolato e, una volta pronto, imburriamo e infariniamo gli stampini che andremo a riempire per circa 2/3.

Non rimarrà altro da fare che infornare tutto a 180° C, in funzione statica e lasciar cuocere per 20/25 minuti. Una volta che ci saremo avvicinati alla fine di cottura, controlliamo l’interno dell’impasto con uno stecchino lungo: se dopo aver inserito la punta dello stilo dentro l’impasto questa uscirà pulita vorrà dire che sarà pronto, altrimenti proseguiamo per altri 5 minuti. Una volta sfornati non ci resterà che aspettare diventino tiepidi e servirli in tavola come dessert. Una ricetta semplice è gustosa che ci farà stupire amici e parenti a tavola senza grandi sforzi.

Approfondimento

Per gli amanti del pesce ecco una ricetta buona e veloce che unisce due mondi davvero inaspettati