L’orto sul balcone è un passatempo o una passione che regala vere soddisfazioni. Per chi non ha il giardino, poter coltivare e poi portare in tavola i propri pomodori o la propria lattuga è un vero orgoglio. Anche chi possiede un giardino, però potrebbe voler coltivare alcuni ortaggi in vaso. Questo accade quando c’è un terriccio qualitativamente pessimo. Abbiamo spiegato in precedenza che è possibile conoscere il pH del terreno con un semplice test casalingo. In questo articolo vedremo in particolare come potremmo coltivare dei buonissimi spinaci direttamente sul nostro poggiolo.

Oltre a limoni, pomodori e kumquat potremmo coltivare in vaso anche questa straordinaria verdura, arricchendo l’orto sul balcone

Iniziamo con la via più semplice: coltivare gli spinaci a partire dai semi. Spargiamo i semi ad una profondità di circa 5 centimetri. Basteranno dai 7 ai 14 giorni e vedremo i primi germogli. Le varietà da consigliare per la coltivazione in vaso sono:

gli spinaci Savoy o semi -Savoy

i Bloomsdale;

i Palco.

Come scegliere il vaso

Per la coltivazione degli spinaci non abbiamo necessità di vasi profondi. Non vi è un appartato radicale molto sviluppato. Basterà quindi una profondità di 15/20 centimetri. Al contrario, avremo bisogno di superfici estese. Andranno quindi benissimo anche delle cassette in legno o le classiche balconette da 40 centimetri. Dovremo infatti, posizionare le piantine o i semi a 7/12 centimetri di distanza gli uni dagli altri.

Posizionamento

Occorre dire che gli spinaci possono essere coltivati anche sul davanzale dietro la finestra in casa. Si tratta, infatti, di una coltura che non ha bisogno di eccessiva luce diretta. Se collochiamo il vaso all’aperto in autunno, sceglieremo una posizione soleggiata. Questo perché in questa stagione le ore di sole sono meno. Se seminiamo in estate o primavera meglio scegliere una posizione in mezz’ombra. È accettabile anche una collocazione in cui non sia esposta al sole nelle ore centrali.

Terreno

Per quanto riguarda il terriccio gli spinaci crescono bene con un terreno argilloso e ricco di organico. Meglio prediligere un pH neutro. La temperatura non è un gran problema per gli spinaci. Riusciranno, infatti, a germogliare con temperature dai 5°ai 27°. L’irrigazione deve essere effettuata dal sottovaso, mai sulle foglie. Inoltre dovremo essere particolarmente cauti con l’acqua per evitare ristagni o terreno inzuppato.

La raccolta

Gli spinaci si raccolgono a circa 40/50 giorni da quando hanno iniziato a germogliare. Sono pronti quanto ci sono circa 6 foglie di 8/9 centimetri. Ricordiamoci che vanno tagliate le foglie più esterne, facendo crescere quelle interne. In alternativa, potremmo tagliare tutte le foglie alla base e fare germogliare nuovamente.

Oltre a limoni, pomodori e kumquat, anche gli spinaci potranno entrare a far parte del nostro orto sul balcone.

