Ci sono quelle giornate in cui la voglia di qualcosa di buono, sfizioso e sano ci lascia col dubbio su cosa cucinare. Tra le migliori scelte che possiamo allora prendere, di sicuro quelle con una bella porzione di pesce sono le più adatte in estate. Certo, un buon piatto di salmone col pesto di pistacchio non è per niente male. Oggi però andremo a vedere una ricetta più tradizionale, dei tranci di salmone al pesto fresco di basilico.

Tutto il necessario per 4 porzioni

Occorreranno:

4 tranci di salmone fresco (da 200 g circa);

1 limone bio;

40 foglie di basilico fresco;

20 g di pinoli;

40 g di Parmigiano grattugiato;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Per gli amanti del pesce ecco una ricetta buona e veloce che unisce due mondi davvero inaspettati

Per prima cosa tostiamo leggermente i pinoli in una padella a fiamma dolce per almeno un minuto. Facciamo però molta attenzione a muoverli continuamente in modo che non si brucino. Appena sentiremo il profumo sprigionarsi dai pinoli, vorrà dire che saranno pronti e potremo allora spegnere il fuoco.

Mentre li faremo raffreddare, andiamo a togliere eventuali lische dai tranci di salmone con un paio di pinzette. Una volta fatto questo, versiamo nel mixer i pinoli, l’aglio sbucciato e un pizzico di sale grosso. Frulliamo il tutto a scatti e continuiamo finché non avremo ottenuto un composto leggermente granuloso.

Aggiungiamo poi le foglie di basilico, il formaggio, l’olio e continuiamo a frullare finché non avremo amalgamato il tutto per bene. Ecco allora che potremo iniziare a scaldare l’olio in una padella larga e antiaderente e cuocere il salmone dalla parte della pelle. Teniamo tutto sul fuoco non più di 3 minuti per lato e aggiustiamo di sale, pepe e qualche goccia di limone.

Per finire, impiattiamo i tranci e condiamo il tutto con una cucchiaiata di pesto e una fettina di limone. La salsa che sarà avanzata potrà essere messa al centro della tavola a disposizione di ogni commensale. Il risultato sarà un piatto speciale e unico a base di salmone. Insomma, per gli amanti del pesce ecco una ricetta davvero veloce e completa, da gustare sia da soli che in compagnia.

