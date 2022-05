L’estate è sinonimo di colore, allegria, spensieratezza, anche per quanto riguarda la scelta dell’abbigliamento. Le tendenze che spopolano propongono motivi floreali, vestiti dalle tonalità sgargianti, da indossare per sentirci estremante seducenti.

Tuttavia, a definire il look sono anche gli accessori, per mettere in evidenza il decolté, e manicure e pedicure per fare risaltare mani e piedi. Infatti, saranno le due parti del corpo che dovremo tenere sempre curate, per poter indossare eleganti e comodi sandali o anelli e bracciali alla moda. Nei mesi scorsi i colori del bosco sono stati i protagonisti della stagione fredda, ma adesso bisognerebbe cambiare registro e rinnovare le nuance.

Stupirà tutti questo colore di smalto di tendenza, è un inno all’estate e si ispira al mare caraibico

In primavera il Very Pery, il malva e il verde smeraldo hanno sostituito i colori più scuri dell’inverno, da poter abbinare in varie occasioni, più formali o casual. L’importante è usarli solo se avremo le unghie abbastanza curate e definite, non importa se lunghe o corte. Di sicuro non passeremo inosservate e tutti noteranno le tinte da capogiro che abbiamo scelto.

Ultimamente, poi, sono tornate di moda tecniche del passato per mettere in mostra le mani. Di nuovo in voga la french che si usava svariati anni fa, o l’half moon che mette in risalto la lunetta alla base dell’unghia. Ma anche i glitter anni ’90 e l’effetto cangiante saranno un must per la bella stagione.

Quello che sembra essere il vero colore dominante dell’estate, però, è il deep blu, nelle sue svariate tonalità, dal più chiaro al quello più scuro e intenso. Uno smalto che si sposa perfettamente a tutti i tipi di carnagione, che potremo arricchire con inserti e glitter.

Stupirà tutti questo colore di smalto di tendenza che prende ispirazione dal mare, donando uno stile decisamente elegante ma mai monotono. Scegliamo la tonalità in base all’outfit che indossiamo o inseriamo più colori per essere ancora più originali. Usiamo un blu profondo, se le nostre mani e unghia sono perfette e al top, perché i colori scuri potrebbero mettere in risalto alcuni difetti. Scegliamo, invece, il blu caraibico per nascondere le imperfezioni e garantire un effetto “wow”.

Proteggiamo le unghie

Prima di stendere il deep blu, o altri smalti colorati, dovremo applicare un prodotto protettivo, per evitare di ritrovarci le unghie gialle o macchiate. Quindi, scegliamo una base coat, in modo che i pigmenti non interferiscano con il nostro colore naturale. Mentre per cercare di sbiancare quelle già ingiallite potremmo mettere ammollo le dita, per qualche minuto, nell’acqua e succo di limone, o bicarbonato.

