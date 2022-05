Rosse, americane, a pasta gialla o bianca. Queste sono solo alcune delle varietà di patate che troviamo sui banchi del mercato. Sono considerate il contorno per eccellenza e accompagnano perfettamente sia il pesce che la carne. Sono un alimento versatile che può essere preparato in diversi modi. Pensiamo alle patate al forno croccanti fuori e morbide dentro. Ma anche alle patatine fritte, tanto amate dai bambini e dagli adulti. Inoltre, sono perfette da utilizzare come ingrediente principale nella preparazione di alcuni primi e secondi piatti davvero eccezionali. Non dimentichiamo che le patate sono ottime da mangiare anche come spuntino.

I trucchetti che tutti devono conoscere

Le patate sono alla base della nostra alimentazione. Avrebbero un alto potere saziante e sarebbero ricche di fibre utili al nostro intestino. Sono un alimento molto versatile. Infatti possiamo sbizzarrirci e utilizzarle per cucinare tantissimi piatti. Ma può capitare, soprattutto quando le prepariamo al forno, che le nostre patate si attacchino alla teglia. Cosa fare in queste circostanze?

Molte di noi utilizzano la carta da forno. Ma ci sono degli altri trucchetti che dobbiamo assolutamente conoscere. Per evitare di avere delle patate bruciacchiate, cerchiamo di tagliare dei cubetti più o meno della stessa dimensione. Così la cottura sarà uniforme. Inoltre, è molto importante che le patate tagliate vengano messe in ammollo in una ciotola piena di acqua. Devono rimanere immerse per circa un’ora (l’acqua va cambiata più volte). Subito dopo questa operazione, dobbiamo far bollire le patate in acqua bollente per qualche minuto. Questo piccolo trucchetto le renderà croccanti fuori e morbide dentro.

Per evitare che le patate al forno si attacchino alla teglia potremmo seguire queste astuzie della nonna che pochi conoscono

I trucchetti per evitare che le patate si attacchino alla teglia non sono finiti. Ricordiamo di ungere per bene la pentola e versare le patate cercando di non ammassarle. Distribuiamole in modo ordinato. Ma un trucchetto davvero geniale è quello di coprire le patate a metà cottura. In questo modo, eviteremo che si cuociano troppo e che si attacchino alla teglia. Con questo metodo non rinunceremo alla crosticina croccante tipica delle patate al forno. In fase di cottura, poi, non dimentichiamo di girarle. Per evitare che le patate al forno si brucino e, di conseguenza si attacchino alla teglia, i trucchetti consigliati nelle righe precedenti potrebbero davvero aiutarci.

