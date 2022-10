Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche ben precise ed in base a queste gli astrologi si sono divertiti ad ipotizzare lo smalto ideale.

Sebbene ognuno di noi abbia gusti diversi in merito alla manicure da adottare, sono ravvisabili delle linee comuni per ogni segno.

Lo smalto giusto per ogni segno zodiacale oltre alla french per il Toro

L’Ariete è un segno impavido e coraggioso nella vita così come nella moda. È un segno che potrebbe lanciarsi in nail art estreme ed artistiche ma è decisamente troppo impegnato nel fare sport e con una routine fitta di impegni. Le stelle quindi consiglierebbe uno smalto semipermanente in colore rosso che è anche il colore prediletto dal segno di fuoco.

Il Toro e la french

Il Toro è amante dell’eleganza e dei grandi classici. Ecco perché una manicure french è l’ideale per un segno che si trova a proprio agio in ciò che è collaudato e già provato.

I Gemelli e il multicolor

I Gemelli sono un segno estroverso e amichevole. Per quanto riguarda la moda potremmo definirlo uno “sperimentatore”. Ecco allora che avendo l’imbarazzo della scelta sul migliore colore da adottare, può sceglierli tutti allo stesso tempo con una manicure Tie Dye, la tendenza del momento.

Il Cancro ed il bianco opalescente

Il Cancro è un segno romantico e nostalgico proprio come la Luna, il suo Pianeta dominante. Nell’estate 2022 lo smalto bianco opale è stato uno dei più richiesti e gettonati. Questo colore cangiante, delicato, lunare è l’ideale per un segno sensibile come il Cancro.

Il Leone e il nero

Il Leone è vanitoso e di certo non ha timore di osare con il look. Uno smalto appariscente e allo stesso tempo non troppo elaborato per un segno sempre pieno di energia. Gli astrologi consigliano uno smalto nero adatto a chi ha mani perfette come le nate sotto il segno del Leone.

La Vergine e il rosa vecchio stile

La Vergine non è un segno appariscente, non ama mettersi in mostra. Al contrario adora essere elegante e mai trasandata. Ecco perché nail art troppo complesse, sempre da ritoccare non sono l’ideale per questo segno. Meglio optare per il più classico dei rosa, elegante ma semplice da ritoccare per avere una manicure sempre perfetta.

La Bilancia e le unghie gioiello

Questo segno d’aria non ha timore di provare e riprovare smalti e manicure sempre nuove ed attuali. Probabilmente il beauty case delle nate sotto il segno della Bilancia è colmo di smalti. Inoltre è governata da Venere e utilizza molto del proprio tempo per la cura di sé. Le stelle consigliano quindi l’utilizzo di strass, magari con una manicure Rhinestone.

Lo Scorpione e le unghie a stiletto

Questo segno zodiacale è famoso per il sesto senso. Gli Scorpioncini solitamente hanno un lato magico, dark molto sviluppato. Ecco quindi che gli astrologici abbinano allo Scorpione una manicure con unghie stiletto come Maleficient della Disney.

Il Sagittario e lo smalto color block

Difficilmente questo segno zodiacale avrà una manicure perfetta, troppo dinamico ed energico per passare ore dall’estetista. Gli astrologi suggeriscono una manicure color block in arancione e viola che rispecchiano l’animo giocoso di questo segno.

Il Capricorno e un rassicurante verde

Il verde oliva è il colore del momento per la manicure. Il Capricorno sempre al lavoro, serio ed affidabile può sicuramente optare per questo nuovo colore di tendenza.

L’acquario l’estroso

Il segno più artistico è senza dubbio l’Acquario. In questo caso opterà per una nail artistica, con disegni e figure. Una manicure Mix & match, ossia uno smalto ed un disegno diverso per ogni unghia: dalle righe ai cuori sino alle bolle.

I Pesci e il soggetto floreale

I Pesci sono il segno per antonomasia più sognatore. È un segno attratto dall’acqua, dal cielo ma anche dalla natura. Perché quindi non osare con una nail art dal soggetto floreale?

Secondo gli astri, scegliere lo smalto giusto per ogni segno zodiacale è un metodo per stimolare la propria creatività. Quindi abbiamo visto lo smalto giusto per ogni segno zodiacale.

