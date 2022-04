Non bisognerebbe mai trascurare il proprio fisico, sia dal punto di vista dell’alimentazione, sia esteriormente, seguendo delle buone abitudini.

Infatti, se il nostro organismo non raggiunge una certa quantità di vitamine, e altri nutrienti, potrebbero comparire dei sintomi molto evidenti, anche sulle mani.

È una parte del corpo molto delicata, perché è sempre esposta, e mantenerle morbide e lisce sarebbe una priorità.

Anche dal punto di vista estetico, tenere le unghie ben curate è un dettaglio importante che fa la differenza. Quindi, dovremo eliminare le cuticole e le pellicine laterali, limarle e applicare uno smalto in tinta con l’outfit, per essere sempre belle e attraenti.

Bastano pochi minuti per sbiancare le unghie delle mani ingiallite dallo smalto e dal fumo con queste soluzioni economiche senza usare candeggina

Purtroppo, però, le cattive abitudini possono danneggiarle o macchiarle, perché le mangiucchiamo in modo compulsivo o a causa del fumo.

Anche l’uso eccessivo di smalti scuri senza usare prodotti protettivi potrebbe portare un certo ingiallimento, che a prima vista non per niente gradevole. Oltre alcuni specifici cosmetici e solventi, esistono diverse possibilità per risolvere il problema in breve tempo.

Anche se alcuni utilizzano la candeggina per togliere il giallo, essendo una sostanza chimica potrebbe danneggiare anche la pelle a lungo andare.

Un altro ingrediente impiegato a questo scopo, poi, è il dentifricio, che sicuramente avremo in casa. Basterà applicarne un poco sulla superficie e lasciarlo agire per circa 10 minuti, poi con l’aiuto di un vecchio spazzolino strofiniamo e sciacquiamo.

Invece, bastano pochi minuti per sbiancare le unghie con l’aiuto dell’aceto di vino bianco o di mele. Dovremo diluirne circa 10 ml per ogni mezzo litro d’acqua tiepida, mettiamo le punte delle dita ammollo per un paio di minuti e poi strofiniamo con del cotone idrofilo. L’effetto schiarente dovrebbe essere subito visibile già dalla prima applicazione.

Infine, per idratare spalmiamo della crema per le mani nutritiva. Inoltre, questo ingrediente potrebbe essere utile a fare crescere sane le nostre unghie.

Oli essenziali e gel di aloe

Usando il gel di aloe vera, invece, dovremo ripetere l’applicazione più volte a settimana, ma comunque otterremo degli ottimi risultati e le unghie saranno schiarite dopo 10 minuti di posa.

Anche diversi tipi di oli essenziali sarebbero fondamentali per eliminare la patina gialla, come quello alle mandorle dolci, di avocado o d’oliva. Mescoliamone poche gocce insieme a quello di lavanda e facciamo degli impacchi, le nostre dita avranno un aspetto straordinario.

Per sbiancare sarebbero indicati anche quello all’origano o il tea tree oil, da tenere in posa per 5 minuti, facendo l’impacco per più volte a settimana.