In cucina sono un vero asso nella manica. Utilizzati, in genere, per asciugare le stoviglie, in realtà gli strofinacci sono un aiuto formidabile per molte cose. Trasportare le pentole senza scottarsi, oppure pulire qualche macchia qua e là sul piano di lavoro ed ancora per asciugare le mani velocemente, ad esempio.

Insomma, la multifunzionalità dei canovacci da cucina li rende indispensabili. Inutile dire che questi “strumenti di battaglia” si sporcano subito. Inoltre, germi e batteri sono sempre in agguato. Dunque, bisognerà correre subito ai ripari ed effettuare il giusto lavaggio anti-macchia e per igienizzarli al meglio.

In un articolo precedente, avevamo già parlato di come lavare e smacchiare gli strofinacci da cucina in lavatrice e senza candeggina con 2 trucchetti facilissimi. Non solo per gli strofinacci, ma anche per avere tutto il bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo possiamo provare anche questi 2 metodi consigliati dalle nonne. Quest’oggi parleremo di qualche altro consiglio utile.

Ecco, dunque, come avere strofinacci da cucina finalmente puliti e senza macchie con questi trucchetti efficaci che li faranno tornare bianchi e profumati

Come abbiamo ripetuto più volte, in presenza di strofinacci macchiati il pretrattamento è fondamentale. Bisognerà, quindi, lasciare in ammollo gli strofinacci, prima del lavaggio (a mano o in lavatrice). Si consiglia un mix di bicarbonato e aceto bianco che sgrassa ed elimina i cattivi odori. Per gli strofinacci bianchi, un trucco molto efficace è l’ammollo in candeggina. L’ammollo dovrà durare circa 10 minuti per ottenere i risultati sperati.

Anche un comune sgrassatore potrebbe aiutare in questa fase (sia per i bianchi che per i colorati). Dopo l’ammollo, spruzzare lo sgrassatore direttamente sulle macchie più ostinate. Non tutti sanno che il detersivo per i piatti è un’arma potente contro le macchie. Versarne una goccia sulla zona sporca e strofinare leggermente.

A questo punto, gli strofinacci si potranno lavare tutti insieme in lavatrice. L’importante è ricordarsi di non riempire troppo il cestello. Si raccomanda anche di impostare un lavaggio a 40°C. In questo modo avremo degli strofinacci da cucina finalmente puliti e smacchiati.

Per aumentare il profumo

Per far profumare gli strofinacci in modo naturale, il tea tree oil è un ottimo alleato. Oltre a fragranze meravigliose, questo prodotto aiuterebbe anche a far ammorbidire le macchie secche grazie alla sua capacità emolliente. Basterà versarne qualche goccia sulla zona da trattare e attendere mezz’ora prima di sciacquare con acqua calda.

