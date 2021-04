La nostra casa rappresenta il nido dove sentirsi protetti. Nell’era dei filtri e dei rapporti nati dietro uno schermo, qualcuno potrebbe dire che in casa nostra ci mostriamo per come siamo. Appunto, “senza filtri”. Un luogo in cui raccontiamo molto di noi stessi, grazie ad abitudini, gusti e passioni che snocciolano la quotidianità, facendo emergere la nostra singola essenza.

Tralasciando l’aspetto pressoché poetico e le riflessioni sul senso della vita, è giusto sottolineare che per quanto diversi, molto spesso, tutti noi dobbiamo fare i conti con le medesime situazioni e problematiche.

Chi non vorrebbe un forno pulito e scostato in 5 minuti? Oppure, chi non ha mai desiderato un bucato pulito e profumato in pochi minuti? Magari spendendo poco e ottenendo ottimi risultati?

Ecco, dunque, che la Redazione di ProiezionidiBorsa ha il compito di scovare i metodi fai da te più semplici, economici ed efficaci che esistono in circolazione per soddisfare tutte le esigenze dei suoi Lettori in poco tempo.

A tal proposito, si consigliano “5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti”.

Per un bucato semplicemente perfetto, invece, ecco i metodi migliori.

Bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo in 1 minuto grazie a questi 2 trucchetti semplici e veloci

Avevamo già parlato degli oli essenziali da aggiungere al bucato. Tuttavia, per esaltare il profumo del detersivo basterà scegliere tra queste opzioni:

a) per una fragranza più fresca si consiglia una miscela fatta di 10 gocce di olio essenziale di centro o di pino, 10 gocce di olio essenziale di bergamotto, 5 gocce di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di geranio.

b) per un profumo che ricorda i fiori più belli si consiglia una miscela di 5 gocce di olio essenziale di patchouli e 5 gocce di olio essenziale di arancio.

c) infine, per un profumo dalle note più invernali, si consiglia una miscela di 5 gocce di olio essenziale muschio di quercia e 5 gocce di olio essenziale di vetiver.

Qualora, invece, si volesse optare per qualcosa di diverso ecco un sale profumato davvero efficace.

Basterà inserire in una ciotola un mazzo di fiori di lavanda, 300 g di sale grosso e l’acqua fino a ricoprire il sale. Aggiungere anche 10 gocce di olio essenziale alla lavanda. Coprire la ciotola e lasciare riposare.

Dopo qualche giorno il sale potrà essere ripulito dai fiori e inserito in lavatrice, circa 1 cucchiaio di sale per ogni 5 kg di bucato. Il risultato sarà sorprendente. Ed ecco come avere il bucato sempre fresco, pulito e profumatissimo in 1 minuto grazie a questi 2 trucchetti semplici e veloci.