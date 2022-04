In questo report abbiamo deciso di occuparci di due titoli azionari che negli ultimi anni non hanno certamente brillato per performance positive sul listino milanese. Stiamo parlando di KI Group e di Visibilia Editore.

Quale futuro per i 2 peggiori titoli dell’ultimo anno a Piazza Affari?

Incominciamo col riportare quelle che sono le performance dei due titoli negli ultimi cinque.

Per Visibilia Editore questi sono i dati:

nell’ultimo anno la perdita è stata dell’87,17%;

negli ultimi tre anni la perdita è stata del 99,3%;

negli ultimi cinque anni la perdita è stata del 99,9%.

Per KI Group questi sono i dati:

nell’ultimo anno la perdita è stata dell’89,07%;

negli ultimi tre anni la perdita è stata del 98,3%;

negli ultimi cinque anni la perdita è stata del 99,2%.

Quale futuro per i 2 peggiori titoli dell’ultimo anno a Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale: KI Group

Il titolo KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 14 aprile a 0,0224 euro, in ribasso del 3,45% rispetto alla seduta precedente.

In una precedente analisi avevamo indicato in area 0,0275 euro (I obiettivo di prezzo) un possibile punto di ingresso visto che corrispondeva a una forte area di supporto. Purtroppo le quotazioni hanno chiuso la settimana sotto questo livello per la seconda volta di fila. Diventa, quindi sempre più probabile una continuazione del ribasso in corso.

Da notare il ritrovato interesse per il titolo. Il ribasso delle ultime settimane, infatti, è stato accompagnato da un aumento esponenziale dei volumi.

Avvertenze

Prima di concludere, un’importante avvertenza. La capitalizzazione di KI Group è di poco superiore a un milione di euro. Normalmente il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 20.000 euro. Quando, però, si accende l’interesse sul titolo, i volumi possono anche decuplicare, facendo esplodere la volatilità. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo. A testimonianza di ciò ricordiamo che KI Group è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 12% a settimana. È altresì importante notare che la volatilità settimanale di KI Group (12%) è stata stabile nell’ultimo anno, ed è ancora superiore al 75% dei titoli italiani.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario in quanto si potrebbe andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

Time frame settimanale: Visibilia Editore

Il titolo Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 1,085 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di prudenza di cui avevamo parlato nel precedente articolo si è rivelato corretto, Le azioni Visibilia Editore sono pronte per una ripartenza al rialzo? Il rialzo settimanale del 20%, infatti, non è stato sufficiente a invertire la tendenza ribassista che continua a puntare verso la massima estensione ribassista in area 0,03 euro.

Avvertenza

Prima di concludere c’è un’importante osservazione da fare. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è poco più di 300.000 euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo è inferiore ai 10.000 euro.

Nelle ultime settimane, però, abbiamo assistito a un rinnovato interesse per il titolo, tanto che il volume degli scambi è quasi decuplicato.

Gli scambi ridotti si traducono in una forte volatilità del titolo. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente del +/- 11% a settimana.

Nonostante la ridotta capitalizzazione e la forte volatilità notiamo che sul titolo gli scambi sono abbastanza costanti. Mediamente, infatti, anche se in aumento negli ultimi mesi, la probabilità che non ci siano scambi su Visibilia Editore è di poco inferiore al 5%.