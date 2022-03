Almeno una volta a settimana tutti consumiamo le uova. Al tegamino, frittata e anche per i dolci, sono un alimento da avere in dispensa per tante preparazioni in cucina. Ma cosa succede quando finiscono? Ci troviamo tra le mani un comunissimo involucro di cartone pressato e non sappiamo cosa farne.

Se si prova a guardalo meglio, può essere un elemento molto utile, soprattutto in questo periodo primaverile e non solo.

Cosa fare con questo comune involucro che normalmente si butta via

Nessuno potrebbe mai immaginare che quello straordinario involucro di cartone si possa trasformare in molti oggetti. Infatti come ben si nota, essendo del cartone pressato, se lasciato qualche ora in ammollo, il giorno dopo può essere strizzato, per essere modellato come si vuole.

Una sorta di plastilina che deve asciugare per qualche ora prima di dipingerla. E con un po’ di fantasia, si possono creare tantissime cose, compresi dei coprivaso per piante, delle ciotoline portaoggetti, come un comodo svuota tasche, portagioie e molto altro ancora.

Ma se invece si preferisce lasciare le confezioni di cartone delle uova così, senza rimodellarle, si potranno utilizzare anche in questo modo.

Straordinario cosa si può fare con il cartone delle uova nel mese di marzo per lasciare tutti a bocca aperta

Marzo e aprile sono i mesi ideali per poter veder sbocciare un fiore o seminare delle piantine. Ecco, il nostro contenitore di cartone potrà diventare un preziosissimo semenziero. Vediamo come fare.

Prendere la scatola di cartone, aprirla per poter utilizzare 12 scomparti dove potrà essere inserito un po’ di terreno e 1 o 2 semi sulla superficie leggermente coperta dal terreno. Per creare la giusta umidità, si potrà bagnare il terreno con qualche goccia d’acqua e coprire poi tutto con la pellicola per alimenti che dovrà essere forata leggermente.

In questo modo, si creerà un piccola incubatrice con l’umidità ideale per poter far crescere delle meravigliose piantine. Poi riporre il contenitore dentro casa per una temperatura mite e alla comparsa di almeno 3 foglioline, si potrà spostare la piantina in un vaso facendo attenzione che non si rovinino le radici.

Questa soluzioni è l’ideale per poter coltivare il basilico, le fragole, la menta, o qualsiasi pianta che non occupa molto terreno. Oppure per le altre, non occorrerà altro che travasarle in un vaso con più terreno. Un esperimento che si può fare anche con l’insalata misticanza che cresce in pochissimo terreno e molto velocemente.

