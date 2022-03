Con gli ultimi eventi che stanno accadendo nel resto del Mondo, purtroppo si sta vivendo un periodo non roseo per le tasche degli italiani. La corsa all’acquisto di beni di prima necessità ha fatto si che uno dei prodotti più utilizzati come la farina, adesso non sia più disponibile negli scaffali di alcuni supermercati.

Lo spettro di un disastro economico post pandemico, ha contribuito ad un isterismo ingiustificato, almeno al momento, all’acquisto impulsivo di questi beni. Così in questi giorni, tra chi cerca di accaparrarsi l’ultimo pacco di farina o la bottiglia d’olio di girasole e chi fa i salti mortali a fine mese per il rincaro delle bollette, si sta creando un disagio collettivo che grava in malo modo sul bilancio del budget familiare.

Ma al posto della farina di grano tenero c’è un prodotto che molti ignorano, che si può realizzare anche in casa a costo zero.

È sorprendente come con questo ingrediente si potranno preparare tantissime prelibatezze anche molto più buone del solito

L’ingrediente che tutti ameranno è la farina di riso. Quasi nessuno conosce questo ingrediente e non sa neanche come utilizzarlo in cucina. La prima cosa che bisogna sapere è che se si vuol sperimentare una frittura ad hoc, asciutta e super croccante, la farina di riso è l’ingrediente segreto per ottenerla.

Ma non solo, questo tipo di farina essendo priva di glutine, può essere utilizzata anche per chi soffre di intolleranze. Quindi dolci, biscotti, ma anche pizza e pane miscelati alla farina di grano per raddoppiare la lievitazione e per un sapore ed una consistenza unica. Può essere utilizzata anche per impanare, magari insieme alla farina di crusca per avere un effetto ancora più croccante.

In Oriente, ad esempio, questo tipo di farina è utilizzata per la preparazione di questo straordinario piatto da fa venire l’acquolina in bocca.

Non solo farina di grano tenero, da oggi si può sperimentare anche questa novità da fare in casa

Per chi vuole cimentarsi nel realizzare a casa questa particolare farina, c’è bisogno di un solo ingrediente, il riso. Nulla di più che una quantità discreta per ottenere una certa quantità utile per preparare una pietanza o da miscelare con altre farine.

Basterà un frullatore abbastanza potente e azionare le lame in step di pochi secondi per evitare che l’elettrodomestico si possa surriscaldare. Infine passare a setaccio il riso oramai ridotto in polvere, per eliminare eventuali pezzi non frullati.

Letture consigliate

