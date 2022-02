Esiste una pianta davvero particolare e molto ambita, dalla forma straordinaria, simbolo per eccellenza dell’amore. Non si tratta delle bellissime rose o orchidee ma di una piccola pianta ornamentale davvero stupefacente.

In Italia non si trovano molti esemplari di questa pianta in commercio nei vivai e negozi specializzati, ma è possibile ordinarla o acquistarla anche online nei pochi punti vendita forniti.

La sua forma spettacolare è perfetta per ogni tipo di ambiente classico o moderno. Si può tranquillamente posizionare in ogni angolo della casa come anche per questa pianta che sta spopolando.

Una sola foglia per una pianta originale ed unica

Hoya Kerrii è il nome di questa straordinaria pianta composta da una sola foglia. Questa specie è particolarmente amata perché la foglia che sbuca dal terriccio di quel piccolo vasetto è a forma di cuore. Uno spettacolo di pianta da coltivare senza troppe difficoltà seguendo delle piccole indicazioni.

Questa fogliolina dalla forma particolare è originaria dell’Asia ed è molto amata per celebrare l’amore ma soprattutto per arredare l’appartamento con stile e design. La crescita è davvero molto lenta e se si forniscono le cure adatte col passare del tempo potrà crescere altre foglioline a forma di cuore.

Inoltre quando la pianta si è ambientata e cresce senza difficoltà. Ogni anno su ogni stelo compariranno dei piccoli fiorellini bianchi e rosa davvero graziosi.

Altro che rose e orchidee è questa la pianta da regalare con la forma più romantica di sempre

Se sappiamo mantenere in vita un’orchidea questa pianta fa al caso nostro. Le regole da mantenere sono molto simili e semplici da seguire.

La nostra piantina dovrà essere protetta dal sole diretto, dal camino e condizionatore. La posizione ideale è in una zona molto luminosa della casa che non supera le temperature di 27° e non scende sotto i 10°. L’esposizione del calore diretto del camino e del condizionatore possono danneggiare la pianta compromettendola. Vale lo stesso discorso per il fresco del condizionatore d’estate.

Bisogna annaffiare la pianta con molta attenzione. Bisogna controllare periodicamente il terriccio come per l’orchidea. Quindi circa una volta a settimana vaporizzare un po’ d’acqua sul terriccio per non rovinare le radici. E come per l’orchidea, questa pianta può crescere bella e rigogliosa anche in un vasetto di vetro con la tecnica dell’idrocoltura.

