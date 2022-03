È tempo di preparare i balconi e terrazzi ad accogliere fiori e piante della bella stagione. Il freddo dell’inverno lascia spazio a temperature più miti ed è questo il momento giusto per assicurare un buon risveglio vegetativo e un’abbondante fioritura delle nostre piante.

Tra le specie più comuni, sicuramente il geranio è tra le più amate di sempre. Una pianta che necessita di poche cure, adatta anche a chi non possiede il famoso “pollice verde”.

Dalle tinte più disparate, i gerani rallegrano balconi e terrazzi con grande facilità grazie a macchie di colore, visibili anche da lontano. Inoltre, hanno fiori resistenti e capaci di sopravvivere anche sotto il sole cocente per giornate intere.

I gerani sono facili da coltivare, tuttavia, si potrebbe incorrere in qualche insidia, soprattutto se posizionati in vaso. Esistono, però, diversi trucchetti e consigli utili per allungare la vita del nostro geranio e non tutti li conoscono.

Ad esempio, in pochi sanno che è questa la prima cosa da fare per avere gerani immediatamente più forti, sani e coloratissimi.

Per migliorare il loro stato di salute e renderli più forti e brillanti, ecco anche 2 trucchi facili, veloci ed economici da non perdere.

Infine, per infoltire i gerani e averli belli e rigogliosi in primavera e per tutta l’estate è questo il momento giusto per agire

In primavera bisognerà procedere con una potatura leggera in modo da svecchiare la pianta e favorire la crescita di altri fiori.

Rinnovare tutto il terriccio della pianta. Realizzare un nuovo habitat con 3 parti di terriccio universale e una parte di torba. Aggiungere anche una parte di stallatico e una parte di sabbia. Poi, inserire sul fondo del vaso uno strato d’argilla espansa, per favorire il drenaggio. Infine, dopo aver cosparso di terriccio, inserire la pianta. Riempire gli spazi vuoti con il terriccio e comprimerlo leggermente. Dopo annaffiarlo abbondantemente.

In molti casi anche cambiare vaso è importante in questa fase.

Per infoltire i gerani e averli belli e rigogliosi, dunque, la primavera è perfetta per trapiantarli. Il rinvaso, però, non solo regalerà più spazio alla pianta per farla crescere al meglio, ma ha lo scopo di fornire un nuovo terreno, più fertile e nutriente. Un trucchetto che gioverà a tutta la fioritura che si presenterà subito più florida e abbondante.

