Il diabete riguarda un numero di persone sempre più elevato tanto da rappresentare un’emergenza socio-sanitaria anche per le gravi conseguenze che può comportare. Si parla, infatti, di complicazioni ai danni del sistema nervoso, cardiovascolare, muscolo-scheletrico, reni e retina. Tra le principali cause di questa malattia, oltre a fattori genetici, rientrano sicuramente la vita sedentaria e la cattiva alimentazione. È una malattia cronica causata da eccesso di glucosio nel sangue, la cosiddetta iperglicemia. Ecco perché chi soffre di diabete deve controllare la glicemia, seguendo un regime alimentare equilibrato, integrato anche con prodotti che possano tenerla a bada. Come ad esempio questo tipo di acqua che pochi bevono ma è ottima per combattere glicemia alta e diabete.

Nella maggioranza dei casi il diabete si tratta farmacologicamente, ma tantissimi studi sono alla continua ricerca di elementi naturali che possano combatterlo. Si scoprono sempre di più piante che grazie alle loro proprietà possono addirittura proteggere dalle gravi complicanze che può portare. E stando alle recenti scoperte sembrerebbe straordinaria questa pianta antiossidante che abbassa la glicemia e protegge il cuore dal diabete. Si tratta in particolare della pianta Moringa Oleifera, originaria dell’India orientale, conosciuta anche come pianta che purifica grazie ai suoi semi. Questi infatti vengono usati come dei veri e propri depuratori dell’acqua, in quanto capaci di catturare i batteri contenuti in essa. Quest’oggi approfondiremo le sue capacità antiossidanti come illustrato a proposito di un ortaggio ricco di proprietà antiossidanti e fonte di vitamine C e K.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Straordinaria questa pianta antiossidante che abbassa la glicemia e protegge il cuore dal diabete

Questa pianta ha incredibili proprietà nutritive per gli uomini ed effetti ipoglicemizzanti, grazie all’alta concentrazione di vitamine e di antiossidanti nelle sue foglie. Potrebbe, quindi, essere utilizzata in maniera preventiva per abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Inoltre, secondo un recente studio potrebbe diventare molto efficace per contrastare l’aterosclerosi coronarica derivante dal diabete. L’eccesso di zuccheri nel sangue insieme a valori di trigliceridi e colesterolo alti possono comportare l’aterosclerosi, ovvero la formazione di placche sulle pareti delle arterie.

Nei soggetti diabetici infatti l’eccesso di zuccheri comporta alterazioni del metabolismo, facilitandone la formazione. Vari studi hanno mostrato come gli estratti di foglie e di semi di moringa oleifera abbiano un’importante attività antiossidante. In particolare, in questa ricerca, si è dimostrato che i suoi estratti svolgono una funzione di veri e propri “spazzini” dei radicali liberi. Inoltre hanno attenuato in maniera significativa la proliferazione anormale di cellule muscolari lisce vascolari, diminuendo i danni prodotti dalle complicanze del diabete. Pertanto, questa pianta grazie alle sue importanti attività antiossidanti potrebbe diventare un’ottima alleata naturale nella prevenzione dell’aterosclerosi causata dal diabete.