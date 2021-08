Tra le patologie più diffuse tra la popolazione rientra sicuramente il diabete. Si pensi che negli ultimi 30 anni la sua diffusione è quasi raddoppiata. Le principali cause sono principalmente la cattiva alimentazione e lo stile di vita sedentario. Il diabete è una malattia metabolica cronica, provocata da un eccesso di glucosio nel sangue. Ne esistono tre tipologie principali: quello di tipo 1, di origine autoimmune che compare in giovane età, quello di tipo 2 presente in età adulta solitamente dovuto ad un’insufficienza di insulina e quello diabete-gestazionale. Tutte e tre le tipologie sono caratterizzate dall’iperglicemia, consistente in alti livelli di zuccheri nel sangue.

Il diabete nella maggioranza dei casi viene curato farmacologicamente, ma numerose ricerche scientifiche hanno riscontrato come estratti vegetali possano agire quasi come un farmaco. Come ad esempio il succo di spinaci, broccoli, fagiolini, sedano e ceci illustrato dai consulenti di ProiezionidiBorsa. Ma non tutti sanno che è questo il miglior farmaco naturale che può proteggere dalle gravi complicanze del diabete. Si tratta dell’aloe vera, spesso utilizzata per ferite della pelle o per le classiche scottature dopo una giornata al mare. Pertanto, oltre a donare freschezza e sollievo alla nostra pelle è un’ottima alleata contro il diabete.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È questo il miglior farmaco naturale che può proteggere dalle gravi complicanze del diabete

I sintomi del diabete sono facilmente confondibili, come indicato nell’articolo “È incredibile ma questi 6 sintomi dopo 40 anni possono rivelare l’inizio di diabete”. Ma avere una diagnosi precoce è importante per evitare gravi complicanze, tra cui malattie cardiovascolari, danneggiamento alla retina, nonché insufficienza renale, ovvero la cosiddetta nefropatia. Un recente studio, a tal proposito, ha evidenziato come l’aloe vera abbia un incredibile effetto reno-protettivo nella nefropatia diabetica. Questa pianta è stata utilizzata fin dall’antichità come pianta medicinale grazie al benessere che apporta alla salute.

Ma grazie a questo studio effettuato sui ratti, è emerso un ulteriore beneficio dovuto alle sue proprietà ipolipemiche e antiossidanti. Infatti, la sua somministrazione è risultata più efficace contro la nefropatia diabetica rispetto al lisinopril, farmaco che solitamente si somministra ai pazienti diabetici. In particolare l’aloe ha provocato una riduzione dello stress ossidativo renale e dell’alterazione lipidica, svolgendo una vera e propria azione reno-protettiva. Ecco perché chi ha il diabete ha un motivo in più per tenere questa pianta sul terrazzo.