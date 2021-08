Ormai l’estate sta per finire e tutti noi stiamo tornando dalle ferie. Qualcuno più fortunato è ancora al mare, a fare gli ultimi bagni prima di tornare in città. C’è persino chi ha iniziato da poco le vacanze e si stanno preparando per un settembre di relax. Per molti, però, purtroppo la stagione volge al termine, quindi diventa importante capire come fare per far fronte agli inevitabili cambiamenti di questo periodo.

Qualcuno magari farà fatica a riprendere la quotidianità ed avrà bisogno di qualche ispirazione per rimettersi in gioco nel lavoro. Per farlo potrebbe, ad esempio, guardarsi un bel film che spiega come lavorare duro possa portare grandissime gioie.

Altri invece sono alle prese con questioni un po’ più semplici. Ad esempio, quali sono gli oggetti che bisognerebbe comprare per prepararsi all’arrivo di settembre? In particolare, è importante avere l’aspetto giusto, quindi ecco i tre oggetti da avere per un look perfetto alla fine dell’estate.

Le cose più importanti

Con l’abbassarsi delle temperature, se non prendiamo le giuste precauzioni, la nostra salute potrebbe risentirne. Una delle ultime cose che vogliamo avere, soprattutto durante gli ultimi giorni d’estate, è un brutto mal di gola. Quindi, per tutelarci, è bene che recuperiamo qualche bella sciarpa.

Andiamo ad aprire l’armadio e scopriamo se la nostra vecchia sciarpa è ancora utilizzabile. Se non lo è possiamo andare al negozio e prenderne una. Molto meglio fare shopping adesso rispetto al pieno autunno, quando ci sarà una grande ressa per acquistare accessori per il periodo.

Ecco i tre oggetti da avere per un look perfetto alla fine dell’estate

Il secondo acquisto fondamentale riguarda il nostro makeup. È bene dotarsi di colori che vadano bene per questa stagione, se non li possediamo già. Il consiglio qui è di virare su colori caldi, che si leghino bene alle tonalità di questo periodo. Quindi rosso, arancio e tonalità di marrone chiaro saranno perfetti. Non facciamoci trovare impreparate alla prima uscita dell’autunno.

Concludiamo con un altro accessorio importante. Stiamo parlando di orecchini e fermagli, sempre presenti nel nostro look e che dobbiamo adattare alla stagione. Consigliamo, in particolare, di trovare forme che possano richiamare il periodo, ad esempio un bel fermaglio a forma di foglia gialla. In questo modo non saremo mai fuori luogo.