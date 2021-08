Siamo ancora nel pieno dell’estate, la stagione in cui i pomodori giungono a maturazione nei nostri orti. Vediamo allora come procurarci una scorta di questo oro rosso anche per il resto dell’anno.

Utilizzeremo solo ingredienti a km 0 e tecniche di preparazione naturali. Dunque, ecco i segreti dei pomodori secchi sott’olio in modo naturale secondo la ricetta della nonna.

Mettiamo a essiccare i nostri pomodori

Raccogliamo 3 kg di pomodori (ma anche di più o di meno a seconda di quanto spazio abbiamo per essiccarli) dal nostro orto, o li compriamo dal nostro contadino di fiducia.

Quindi li laviamo per bene e li tagliamo in due (in senso verticale) prima di riporli su una teglia da forno o un asse di legno o un altro supporto trasportabile. Li cospargiamo lievemente di sale, prima di lasciarli essiccare per una settimana circa.

In questi giorni avremo cura di coprirli la sera (basterà un canovaccio) e collocarli in un luogo riparato. Per accelerare l’essiccatura, ogni giorno li capovolgiamo.

Sbollentiamo i nostri pomodori essiccati

Prima di riporli nei vasetti, li sbollentiamo in acqua e aceto bianco (rispettivamente in proporzione di 1 litro e 1 tazzina) giusto per 10 minuti circa. A questo punto li tiriamo fuori e li disponiamo su un canovaccio pulito. Adesso lasciamoli ad asciugare per qualche ora, direttamente all’aria aperta.

Nel frattempo laviamo e sterilizziamo i vasetti in vetro secondo una delle tre facili tecniche che abbiamo già esposto.

Prepariamo i nostri vasetti

Anche gli ingredienti da inserire nei vasetti possono essere scelti in base ai propri gusti. Ad esempio in alcune Regioni si usa aggiungere il peperoncino tritato grossolanamente, in altre i capperi e/o l’origano, e così via.

Di base ci vorrà sempre l’olio extra vergine di oliva. Poi si possono aggiungere delle foglie di alloro (2-3 per vasetto) e degli spicchi di aglio tagliati a pezzettini. Tuttavia, mentre l’alloro lo metteremo solo alla fine, di lato e per l’altezza del vasetto, i pezzettini di aglio li distribuiamo alla base, al centro e al bordo.

Riempiamo i vasetti di pomodori secchi, avendo cura di non lasciare spazi vuoti. Durante questa operazione aiutiamoci con un cucchiaino per sistemare i pomodori e per pressarli.

A operazione ultimata, versiamo l’olio evo fino a coprire completamente i pomodori. Evitiamo le bolle d’aria, per cui con un cucchiaino facciamo scendere l’olio fino in fondo.

Aspettiamo un pochino prima di sigillare i vasetti, per dare modo ai pomodori di assorbire l’olio e capire se è il caso di aggiungerne altro. A questo punto si tratterà solo di attendere un paio di settimane (conservare in luogo fresco e asciutto) prima di gustare tutta la loro bontà.

