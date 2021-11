Il pranzo della domenica è una tradizione ancora molto viva in tantissime famiglie italiane. La mattina si fa la passeggiata in centro a comprare il classico vassoio di paste da portare a casa della mamma. Nel frattempo, la stessa mamma trascorre la mattinata in cucina, affaccendata tra pentole, forno e impasti. Per il fatidico pranzo della domenica, infatti, non ci si accontenta di una pasta al volo o di una bistecca alla piastra. Ci vogliono piatti importanti. Quelli che la nonna ci ha tramandato. Ogni Regione ha le proprie specificità, ma anche ogni famiglia ha le sue usanze. C’è chi fa le lasagne e chi la pasta con le polpette. Chi prepara il pollo arrosto con le patate e chi gli involtini.

Un altro grande classico della domenica sono i cannelloni. Morbidissimi dentro e con quella irresistibile crosticina dorata fuori, fanno impazzire tutti. Tra l’altro, con i ripieni, ci si può davvero sbizzarrire. La versione più tradizionale è quella che prevede il ragù di carne. Altrettanto apprezzati sono poi i cannelloni di magro. Sempre attenti alla stagionalità, quest’oggi il Team di ProiezionidiBorsa vuole proporre una versione dei cannelloni che sa di autunno, nei colori e non solo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sono infatti strabilianti questi cannelloni che racchiudono i tipici sapori dell’autunno così buoni da chiedere il bis.

Nelle prossime righe andremo a spiegare come preparare dei gustosi cannelloni con radicchio, noci e scamorza. Utilizzeremo quindi prodotti di stagione e dal gusto ricco e intenso.

Strabilianti questi cannelloni che racchiudono i tipici sapori dell’autunno così buoni da chiedere il bis

Ingredienti

sfoglia per lasagne;

250 g di radicchio;

100 g di scamorza affumicata;

besciamella q.b;

45 g di noci sbriciolate grossolanamente;

olio extravergine d’oliva q.b;

formaggio grattugiato q.b;

sale q.b.

Procedimento

In una padella antiaderente versare un giro d’olio e farvi appassire il radicchio tagliato a listarelle; a fine cottura, aggiungere le noci tritate e aggiustare di sale; nel frattempo, far sbollentare i fogli di pasta di lasagne. Una volta cotti, disporli su un canovaccio di lino pulito e ricavarne dei quadrati; su ogni quadrato di pasta, versare un cucchiaio abbondante di radicchio e noci, e qualche cubetto di scamorza; arrotolare ogni quadrato su sé stesso e procedere così fino ad esaurimento degli ingredienti; ricoprire il fondo di una teglia con un mestolo di besciamella; quindi sistemarvi i cannelloni; ricoprire in superficie con altra besciamella, una spolverata di parmigiano e qualche gheriglio di noce; far cuocere in forno statico a 200 gradi per circa 20/25 minuti.

Chiaramente, questa ricetta va benissimo anche per i vegetariani.

Per chi volesse dare un tocco ancora più saporito, potrebbe aggiungere al ripieno della salsiccia sbriciolata e fatta rosolare oppure delle sottili fette di speck.

Se il radicchio dovesse risultare eccessivamente amaro, è possibile mitigarne il sapore applicando questo semplice trucchetto davvero molto efficace.

Possiamo preparare in anticipo i cannelloni radicchio, noci e scamorza per poi surgelarli. Comodi e pratici, all’occasione giusta, sarà un attimo infornarli e portare in tavola un piatto succulento.

Approfondimento

I segreti dei grandi chef per cannelloni buonissimi, morbidi e cremosi a cui nessuno saprà resistere nemmeno un attimo