Il modo in cui addobbiamo l’albero di Natale sarebbe in grado di svelare la nostra personalità, fortuna e amore

I puristi della tradizione staranno sicuramente storcendo il naso al solo pensiero che qualche amico o conoscente abbia già cominciato ad addobbare la casa per le Feste.

Le regole sono fatte per essere rispettate e storicamente i giorni scelti per adornare gli ambienti domestici con ghirlande e addobbi di ogni sorta sono il 7 e l’8 dicembre.

La prima data è emblematica, soprattutto per i milanesi, che celebrano il loro patrono Sant’Ambrogio e ne approfittano per mettere mano a lucine e decorazioni. L’8 dicembre è invece data nazionale, se così si può dire.

Tuttavia, gli esperti hanno recentemente messo a tacere anche i più pignoli e intransigenti, sostenendo che chi fa l’albero in anticipo sarebbe più felice.

Confortati da questa bella notizia, molti di noi si sono sentiti decisamente autorizzati a scegliere e decorare l’abete per questo Natale pur non essendo ancora giunto al termine il mese di novembre.

Quello che però pochi sanno è che questa azione rituale apparentemente semplice nasconde, in realtà, interessanti risvolti.

Infatti, non solo il segno zodiacale, ma anche il modo in cui addobbiamo l’albero di Natale sarebbe in grado di svelare la nostra personalità e come andranno fortuna e amore.

Ancorati al passato

Se ogni anno agghindiamo l’albero con le stesse decorazioni, significa una cosa sola: temiamo i cambiamenti o, comunque, facciamo fatica a tollerarli.

Questa ritrosia è davvero nociva, perché non si manifesta solo in occasione delle Feste, ma è una caratteristica intrinseca che incide anche su altri aspetti della vita.

Cerchiamo di ampliare le nostre vedute e di essere più coraggiosi. Chissà che con l’anno venturo, questa nuova filosofia non ci riservi sorprese in amore o nel lavoro.

Tutta apparenza

Sembra una leggenda metropolitana, ma ci sono persone che veramente decidono di addobbare solo la parte visibile dell’abete.

Non servono strane congetture per capire che chi adotta la scusa del “tanto non si vede” pecca un po’ di superficialità.

Attenzione a non fare lo stesso errore in una relazione o ad impiegare la stessa leggerezza nell’amministrazione dei guadagni. I risultati potrebbero essere non particolarmente piacevoli.

I giochi di luce che riscaldano l’ambiente e rendono più magica l’atmosfera incantano grandi e piccini. C’è chi è un vero e proprio appassionato di tali effetti scenografici.

Mille luci

Gli amanti del genere, sicuramente sapranno che esistono delle applicazioni apposite per implementare l’effetto “wow”, creando coreografie luminose accompagnate da motivetti sonori tipicamente natalizi.

Non serve un esperto per affermare che chi rientra in questa categoria ama distinguersi e farsi notare ed è continuamente proiettato al futuro.

Questa energia è perfetta per continuare a stupire chi ci sta intorno e per cogliere al volo eventuali possibilità di guadagno che potrebbero palesarsi nei primi mesi del nuovo anno.

