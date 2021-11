Combattere il calcare, acerrimo nemico della rubinetteria, è un’impresa piuttosto difficile ma non impossibile!

Sicuramente, sono il bagno e la cucina ad avere maggiori problemi con le incrostazioni. Impossibile non notare quelle brutte macchie di calcare causate dall’acqua. Dunque, prendersi cura quotidianamente degli ambienti di casa è importantissimo. Un’azione necessaria anche per preservare rubinetteria, lavelli, box doccia e WC. Bastano, infatti, poche goccioline d’acqua per ritrovare aloni antiestetici e persistenti. Dunque, meglio correre subito ai ripari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Consigli utili e trucchetti della nonna

Per lucidare, pulire e far risplendere tutto il bagno e la cucina il mercato offre diverse soluzioni. Tuttavia, molto efficaci sono anche diversi metodi alternativi. Trucchetti pratici che soddisfano le aspettative senza dover spendere molto.

Di alcuni trucchetti geniali, facili ed economici, nella lotta contro il calcare, ne avevano già parlato. Ad esempio, ecco come eliminare velocemente il calcare duro e incrostato dal WC.

Per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri basta conoscere questo trucchetto.

Una volta ottenuto un bagno brillante, con rubinetteria luccicante, ecco anche 3 trucchetti facili e veloci per far profumare subito la stanza, anche quella senza finestre.

Attenzione, però, perché le pulizie non sono finite qui. Per avere una rubinetteria come nuova c’è ancora una cosa da fare!

Difatti, molti sbagliano a non farlo perché per rubinetti sempre liberi dal calcare bastano 5 minuti e 1 trucchetto economico e naturale

Quando ci si dedica alla pulizia del bagno o della cucina spesso ci si dimentica di un particolare importante. Tutti a lucidare le superfici esterne. Pochi, però, si ricordano che per mantenere la rubinetteria come nuova bisogna pulire periodicamente anche il filtro.

Il calcare, infatti, si deposita anche all’interno della rubinetteria. Il rischio è che il calcare comprometta la funzionalità dei rubinetti. Inoltre, si genera così anche uno spreco di risorse e di soldi in bolletta.

Quindi, la verità è che molti sbagliano a non farlo perché per rubinetti sempre liberi dal calcare bastano 5 minuti e 1 trucchetto economico e naturale.

Come accorgersi del calcare all’interno dei rubinetti?

Capire quando i rubinetti sono intasati dal calcare non è difficile. La pressione dell’acqua comincia a diminuire. Il getto d’acqua è più affievolito. Spesso fuoriesce male, procurando schizzi ovunque. Inoltre, il calcare può compromettere anche il funzionamento del miscelatore.

Dunque, per far durare la rubinetteria più a lungo ed evitare spese ulteriori per la manutenzione la soluzione è semplice.

Serviranno: una pinza, una limetta per le unghie e una bottiglia di aceto bianco.

Svitare il filtro e con la pinza sfilarlo dal rubinetto. Poi, con la limetta delle unghie eliminare il calcare superficiale. Infine, immergere il filtro in una ciotola con aceto e acqua calda (in parti uguali) per 5 minuti. Questo procedimento veloce è efficace se ripetuto almeno una volta ogni 15 giorni.

Altrimenti, il filtro andrà lasciato nell’aceto per una notte intera. In questo modo si potrà ripetere l’operazione ogni 5 o 6 mesi.