Tutti vorremmo fare bella figura agli occhi della gente, non solo nelle grandi occasioni ma anche durante la vita quotidiana. Noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo già trattato di quelle piccole abitudini che compiamo senza rendercene conto che ci fanno sembrare trasandati.

Per esempio, quando giriamo per negozi oppure quando andiamo a mangiare fuori o ancora quando andiamo a fare la spesa. A tal proposito, ecco come risparmiare sugli acquisti soprattutto con le offerte al supermercato, quando sono realmente convenienti.

Insomma, essere impeccabili e chic è sinonimo di raffinatezza, rigore e stile. E sicuramente i pelucchi che si formano sui nostri splendidi cappotti non ne fanno parte. Ma quanto sono fastidiosi? Anche quando li rimuoviamo, spuntano nuovamente come funghi.

Ma è arrivato il momento di dire stop agli antiestetici pelucchi dal cappotto con questo metodo infallibile per evitare le figuracce ed essere ordinati.

Perché si formano i pelucchi e cosa significa?

I pelucchi sono uno degli esempi che ci fanno sembrare trasandati. Si formano a causa della scarsa qualità del tessuto, danneggiato ulteriormente a causa dei lavaggi in lavatrice. Si formano su diversi capi e diversi tessuti, addirittura sui reggiseni di cui abbiamo già parlato.

Nel caso del cappotto, una soluzione potrebbe essere portarlo in lavanderia oppure il lavaggio a mano. Acqua fredda, sapone neutro o sapone di Marsiglia e lasciamo in ammollo. La lavatrice, se impostata male, in generale costituisce un’ulteriore causa di formazione dei pelucchi

Se da una parte è vero che per maglie e maglioni un metodo perfetto per rimuovere i pelucchi è il rasoio, di sicuro questo non può dirsi per il cappotto. Questo è un capo particolare e delicato che andrebbe mantenuto con cura. Proprio per la sua delicatezza, potrebbe facilmente danneggiarsi e figuriamoci con il rasoio!

Per cui proviamo con il nastro adesivo o con il rullo adesivo. Sono dei buoni metodi che funzionano e che, soprattutto, non sono invasivi come la lametta. Ma un altro metodo assolutamente infallibile è la spazzola di velluto, delicata come il tessuto del cappotto.

Come il rullo o come una classica spazzola, questa deve essere passata accarezzando il cappotto dal basso verso l’alto. Stesso procedimento che utilizziamo quando facciamo la ceretta. Strappiamo contropelo per cui, anche nel caso del cappotto usiamo la spazzola al contrario, la quale tratterrà i pelucchi.

Oppure potremmo usare anche la spugna per piatti da usare allo stesso modo, e sempre delicatamente e con estrema cautela. In ogni caso, nei negozi adibiti alla vendita di utensili per la casa, vi è il “cattura pelucchi”, uno strumento apposito per questi antiestetici pallini. Ed è simile al rasoio come funzionalità, per cui si usa con estrema cautela per evitare di rovinare il cappotto.