Negli ultimi tempi, nel vocabolario degli italiani ricorre la parola risparmio. I recenti avvenimenti hanno messo in ginocchio l’economia del Paese e molti hanno dovuto fare i conti con le difficoltà economiche. Anche se la situazione ha visto un miglioramento, risparmiare è sempre un aiuto in più.

Si cerca di risparmiare praticamente su tutto, anche se a volte risulta difficile dopo i recenti aumenti sulla vita quotidiana che hanno interessato le bollette, la benzina e la revisione dell’auto. Ciò nonostante, sulla spesa si cerca sempre la convenienza.

Chi non vorrebbe un carrello pieno, spendendo poco? Purtroppo coniugare il rapporto qualità/prezzo non è sempre facile. Specialmente se si hanno dei bambini che, come sappiamo, quando vedono delle merende o dei cioccolati a prezzi esorbitanti li vogliono “a tutti i costi”.

Noi, ovviamente, non resistiamo a quegli occhietti dolci per cui, per vederli felici, facciamo questo e altro.

Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa cercherà di dare qualche suggerimento utile riguardo le offerte, così da non avere sorprese.

Le offerte al supermercato sono davvero convenienti?

Innanzitutto rispondiamo a questa domanda. Ovviamente le offerte sono molto allettanti perché la parola “offerta” già da sé è legata al risparmio. Ma sono davvero convenienti?

Molti ignorano come risparmiare sulla spesa con le offerte al supermercato e riempire il carrello di novembre. Ecco perché l’Unione Nazionale dei Consumatori ha stilato una lista delle cose da sapere durante la spesa e soprattutto circa le offerte.

Molti supermercati, a volte, mettono il nuovo prezzo in offerta sopra il cartellino con il prezzo precedente.

Bisognerebbe fare un paragone tra i due prezzi e vedere se, effettivamente, ci sia una convenienza economica. Attenzione, però, alla quantità riportata sulla confezione. A volte il prezzo in offerta si riferisce ad una confezione dalla quantità inferiore e magari noi non ce ne rendiamo conto.

Altra cosa interessante su cui prestare attenzione è la carta fedeltà. Non tutti sono in possesso di questa carta, per cui quando si vede un’offerta, (giustamente) si pensa che valga per tutti. A volte queste offerte sono dedicate esclusivamente a chi ha una carta fedeltà. Infatti quando siamo alla cassa, spesso notiamo un prezzo totalmente differente da quello che avevamo visto. Per cui bisognerebbe leggere sempre bene il cartellino e guardare anche il monitor della cassa.

Molti ignorano come risparmiare sulla spesa con le offerte al supermercato e riempire il carrello di novembre

Una volta visto come le offerte possano essere facilmente fraintese, vediamo come risparmiare sulla spesa. Cerchiamo di acquistare prodotti a lunga conservazione e soprattutto prodotti che ci servono. Riempiamo il carrello di novembre con le offerte realmente convenienti.

Potremmo fare un paragone con i volantini di diversi supermercati e vedere quale conviene di più, considerando la qualità e la quantità. Per quanto riguarda frutta e verdura, che sono gli alimenti maggiormente acquistati per mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata, è importante controllare il prezzo al chilo, soprattutto se è in offerta.

