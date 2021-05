Quante volte ci è capitato di mettere in lavatrice i nostri reggiseni per poi trovarli rovinati?

In questo articolo tratteremo non solo dei trucchi per lavare i reggiseni ma la causa di quei spiacevoli inconvenienti. La lavatrice è un elettrodomestico molto utile ma se è malfunzionante non c’è altro rimedio che cercare di recuperarla per evitare di acquistarne un’altra. Nella maggior parte dei casi, è il cestello il problema del reggiseno. Un suggerimento importante è quello per cui dovremmo conoscere come usare la lavatrice per ogni tipo di indumento. A tal proposito, potrebbe essere interessante la lettura “Abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio degli asciugamani ed è per questo motivo che spesso puzzano”. Mai più reggiseni rovinati e con pelucchi dopo il lavaggio in lavatrice e un trucchetto per renderli sempre come nuovi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Lavaggio a mano, lavaggio in lavatrice e trucchetti

I reggiseni sono capi molto delicati, come tutti i capi intimi del resto. Per cui necessitano di molta attenzione. È consigliato lavare i reggiseni a mano poiché avendo ferretti e imbottitura, la lavatrice li danneggia. Ma ci arriveremo più avanti per come lavarli in lavatrice senza rovinarli.

Per il lavaggio a mano sarà necessario utilizzare l’acqua tiepida e il sapone di Marsiglia. Infatti, è molto efficace e allo stesso tempo delicato adatto proprio per la biancheria intima. Attenzione a non strofinare forte, in modo tale da evitare la deformazione delle coppe. Lasciamo agire il sapone e poi risciacquiamo con acqua pulita.

Mai più reggiseni rovinati e con pelucchi dopo il lavaggio in lavatrice e un trucchetto per renderli sempre come nuovi

Innanzitutto è bene ricordare che la biancheria intima va lavata da sola, evitando altri indumenti. Chiudiamo il reggiseno poiché è probabile che le chiusure si blocchino nel cestello e per preservare le coppe e i ferretti utilizziamo gli strumenti adatti. Questi sono la retina o il contenitore “salva reggiseno” ad uso proprio della lavatrice. Per evitare la formazione dei fastidiosi pelucchi, consigliamo un lavaggio a 30°gradi con ammorbidente e un detersivo per capi delicati.

Per quanto riguarda l’asciugatura, prima cosa sapere è quella di non strizzare i reggiseni poiché causiamo lo spostamento delle coppe e dei ferretti. Il reggiseno va asciugato all’aria aperta ma evitando fonti di calore e raggi solari diretti.