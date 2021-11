Come già scritto in un precedente report, il titolo in questione ha avuto negli ultimi cinque anni una performance eccezionale. Tuttavia un rialzo del 1000% in 5 anni non è sufficiente a frenare l’ascesa di SeSa che potrebbe più che raddoppiare il suo attuale valore. Sebbene in bilico, infatti, ci sono tutte le condizioni affinché si possa partire per un importante rialzo anche dagli attuali livelli.

Prima di affrontare questo discorso, però, diamo un’occhiata ai fondamentali della società.

In termini di multipli degli utili (PE), il gruppo è tra quelli sopravvalutati dal mercato e non poteva essere altrimenti vista la forte ascesa dei prezzi. Anche altri indicatori come il PEG, rapporto prezzo/utili futuri, o il Price to Book ratio esprimono forte sopravvalutazione. Quest’ultimo è anche parzialmente confermata da un rapporto “enterprise value to sales” di circa 1.06 per l’esercizio in corso.

Di parere diverso sono gli analisti che hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Va detto che i primi sei mesi dell’anno hanno mostrato una società in ottima forma con un EPS in forte crescita rispetto all’anno precedente. Per i primi 6 mesi del 2021, infatti, l’EPS è stato di 1,11 euro da confrontarsi con lo 0,77 euro dello stesso periodo del 2020.

Un rialzo del 1000% in 5 anni non è sufficiente a frenare l’ascesa di SeSa che potrebbe più che raddoppiare il suo attuale valore: le indicazioni dell’analisi grafica

SeSa (MIL:SES) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 175,6 euro in rialzo del 5,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Attualmente il titolo è in bilico tra il rialzo e il ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono all’interno di un trading range i cui limiti sono individuati dal primo ostacolo lungo il percorso rialzista e ribassista.

In particolare, una chiusura settimanale superiore a 179,2 euro farebbe scattare la proiezione rialzista i cui obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea tratteggiata. L’obiettivo più vicino si trova in area 231 euro, mentre la massima estensione in area 395 euro per un potenziale massimo rialzo di oltre il 100%.

Una chiusura settimanale, invece, inferiore a 164,8 euro aprirebbe le porte a una discesa dei prezzi che avrebbe come obiettivo più vicino area 144 euro, mentre il massimo ribasso si trova in area 74,8 euro per un potenziale ribasso di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.