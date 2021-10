La sezione di “Moda e Beauty” ritorna con dei consigli da non perdere. La moda non vuol dire solo indossare capi all’ultimo grido e di tendenza. È un modo di essere, significa avere stile per apparire bene in qualsiasi occasione. Anche per andare a fare la spesa.

Capitano momenti in cui non abbiamo voglia di vestirci bene e usciamo perché “dobbiamo stare fuori casa poco tempo” o perché “dobbiamo andare al supermercato”. L’esclamazione che diciamo quando abbiamo un dubbio su come vestirci è “ma sì, tanto chi mi vede”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sbagliato. Quante volte è capitato, infatti, di incontrare qualcuno e di fare di tutto per non farci vedere? Ecco perché le commettiamo spesso ma queste abitudini mancano di stile e ci rendono trasandate. Vediamo di quali errori parliamo con lo scopo di non commetterli più se vogliamo apparire sempre al top.

Il pinzone

Comodo, economico e pratico, indossiamo il pinzone per raccogliere i capelli quando dobbiamo lavare il viso, quando dobbiamo fare le faccende. Per tenerlo in casa è davvero ottimo. Purtroppo quando usciamo lo utilizziamo essenzialmente per tre motivi: perché non abbiamo fatto lo shampoo, perché c’è caldo e perché non abbiamo il tempo di piastrare o ondulare i capelli.

Il pinzone è, però, antiestetico anche se fosse con decorazioni particolari. Piuttosto raccogliamo i capelli in una coda di cavallo o in uno chignon, che sicuramente sono molto più chic. Oppure in sostituzione del pinzone optiamo per cerchietti, fermagli e fasce, che ultimamente sono proprio di tendenza.

Smalto sbeccato e unghie di diversa lunghezza

Data la gestualità che contraddistingue noi donne, lo smalto sbeccato non ci farà fare bella figura. Meglio avere unghie senza smalto e pulite. Inoltre, sembrerà strano ma avere unghie di lunghezza diversa è proprio di basso profilo. È vero che limare tutte le unghie a causa di una sola è una cosa che non piace ma, ahimè, si deve fare per preservare la propria immagine.

Capi d’abbigliamento sbiaditi o macchiati

Magari abbiamo un maglioncino preferito da anni che, giustamente, con il passare del tempo è sbiadito o presenta delle piccole macchie. Ma noi, fregandocene, continuiamo ad indossarlo.

Ma no, decisione pessima. Meglio conservarlo come ricordo che continuare ad indossarlo per onorare la sua memoria.

Le commettiamo spesso ma queste abitudini mancano di stile e ci rendono trasandate

Se vogliamo preservare la nostra immagine per essere sempre alla moda e con stile ed eleganza non commettiamo più questi banali errori. Inoltre, anche sull’intimo stiamo attente a non scegliere slip o reggiseni di misura sbagliata perché “il mio colore preferito aveva solo questa misura”.

L’effetto che si crea sa proprio di trasandato!