L’estate non solo fa venire voglia di mare, vacanze, divertimenti, ma anche di sentirsi più in forma, più belli e soprattutto più sani. Una dieta ricca di frutta e verdura oltre ad essere povera di calorie e grassi, mette al riparo da numerosi rischi di malattie. Integrarla con ortaggi e frutti specifici, poi, può contrastare anche l’invecchiamento delle cellule cerebrali. Si pensi, ad esempio, agli effetti portentosi del cocco. Ad esempio pochi sanno che questo frutto mantiene giovane il cervello contro Alzheimer e vuoti di memoria.

Pertanto grazie ai deliziosi frutti e alle gustose verdure offerte dall’estate, seguire un regime alimentare ricco di questi elementi non diventa neanche un sacrificio. Inoltre sono importanti anche estratti e succhi sia di frutta che di verdura. In particolare gli estratti permettono di mantenere più integre le varie proprietà nutrizionali. Come descritto nell’articolo “È incredibile quanto questo succo di verdure abbassi la glicemia quasi come un farmaco”. Se poi, durante la giornata nel nostro regime alimentare, aggiungiamo anche qualche tisana, ancora meglio! Anzi, addirittura si potrà dire stop a vuoti di memoria con questo potente infuso antiossidante contro demenza e Alzheimer. Si tratta di una bevanda preparata con le foglie di un frutto particolarmente buono, che piace a bambini e ad adulti, ricco di proprietà nutrizionali.

Stop a vuoti di memoria con questo potente infuso antiossidante contro demenza e Alzheimer

Quest’oggi infatti i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno le incredibili qualità dell’infuso di foglie di nespolo. Se le nespole sono di ricche di vitamine e sali minerali, le foglie sono altrettanto preziose. Spesso utilizzate dalle nostre nonne per curare problemi digestivi, secondo uno studio invece potrebbero diventare efficaci nella prevenzione di malattie neurodegenerative. In particolare ciò che rende preziose le foglie di nespolo è il kaempferolo in esse contenute, ovvero un flavonoide dai potenti effetti antiossidanti. Infatti si è dimostrato capace di regolare lo stress ossidativo attenuando il deficit cognitivo tipico dell’Alzheimer.

Questa ricerca effettuata sui ratti ha valutato gli effetti del kaempeferolo su deterioramento cognitivo, perossidazione lipidica, apoptosi e sugli antiossidanti dell’ippocampo. Dopo la somministrazione di questa sostanza per circa 21 giorni, sono stati esaminati la memoria e l’apprendimento spaziale. I risultati sono stati davvero incoraggianti, mostrando un miglioramento importante sia sulla memoria sia sull’apprendimento, nonché l’aumento di enzimi antiossidanti e una riduzione della neuro-infiammazione. Pertanto questa sostanza contenuta nelle foglie di nespolo potrebbe diventare un grande agente neuro-protettivo contro le demenze e le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Ecco perché con questo infuso potremmo dire addio a vuoti di memoria e prevenire questa terribile malattia.