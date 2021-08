Il colesterolo e i trigliceridi sono acidi grassi sempre presenti all’interno del nostro organismo, venendo prodotti dal fegato.

La concentrazione di questi due acidi grassi non deve essere superiore alla media, altrimenti possono trasformarsi in nemici della nostra salute.

Il colesterolo e i trigliceridi alti sono infatti due fattori da tenere sotto controllo perché possono portare a malattie come ictus, infarto e arteriosclerosi.

Pochissimi lo comprano ma è questo l’olio perfetto per abbassare il colesterolo cattivo e trigliceridi

Stiamo parlando dell’olio di fegato di merluzzo che ha colore generalmente pallido e un leggero odore di pesce.

Questo prodotto deve essere conservato in un luogo lontano dalla luce altrimenti tenderà a scurirsi, generando un gusto particolarmente sgradevole.

L’olio di fegato di merluzzo è ricco di grassi polinsaturi, soprattutto di Omega 3, fondamentali per la nostra salute.

La sua assunzione è utile per combattere colesterolo e trigliceridi alti, come evidenziato da uno studio effettuato.

Per questa ragione lo possiamo definire un alimento utile per il nostro organismo, purché la sua assunzione avvenga nelle giuste dosi.

Diversamente rischieremo che questi componenti, dapprima utili, possano diventare una fonte potenziale d’intossicazione.

Per questo è consigliato scegliere integratori alimentari che contengano l’olio di fegato di merluzzo in dosi adeguate, può essere di grande aiuto.

Le informazioni riportate non sostituiscono un parere esperto, infatti è sempre buona norma affidarsi ai consigli del proprio medico curante.

Ulteriori informazioni

È stato effettuato un ulteriore studio nel quale è emerso che questo prodotto sarebbe associato a una minore incidenza di malattie cardiovascolari.

L’olio di fegato di merluzzo, oltre a contenere Omega 3, è anche ricco di vitamina A e vitamina D.

La prima è utile per una corretta funzione immunitaria e per lo sviluppo, la riparazione e il mantenimento del tessuto epiteliale.

La seconda è invece importante per fissare il calcio nelle ossa, per questo non dovrebbe mai mancare, rappresentando un fattore importante per la loro crescita.