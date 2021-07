Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come il diabete sia una patologia che affligge una gran fetta della popolazione. Pertanto assumendo comportamenti corretti a tavola e nello stile di vita potremmo assicurarci una vita longeva e serena. Quindi seguire un regime alimentare sano, stare lontani dal fumo, non abusare di alcol e fare attività sportiva sono ottimi alleati nel contrastare numerose malattie. Integrare la nostra dieta quotidiana con determinati alimenti è doveroso se si vogliono apportare benefici al nostro organismo. Proprio come consigliato con l’articolo “Basta questo ortaggio per fare il pieno di vitamina K e pulire le arterie”.

Sempre più persone nella nostra popolazione soffrono di diabete e lo trattano farmacologicamente. Avere il diabete vuol dire assumere comportamenti corretti onde evitare conseguenze spiacevoli, soprattutto a tavola. Pertanto sarà necessario assumere alimenti a basso contenuto di zuccheri che contrastino o aiutino a contrastarlo. Ad esempio è incredibile quanto questo succo di verdure abbassi la glicemia quasi come un farmaco . Infatti i nostri consulenti illustreranno come determinati alimenti siano molto importanti per soggetti diabetici.

Frutta e verdura come spesso i nostri esperti hanno descritto sono i primi alleati contro tanti disturbi dell’organismo. Se nel nostro regime alimentare inseriamo spesso frullati o estratti di frutta per dare benzina all’organismo, si potrebbe optare anche per succhi o estratti vegetali. Questi infatti sono un vero e proprio toccasana per l’organismo, ad esempio il succo di lattuga è un’importante fonte di ferro, magnesio e potassio.

Un recente studio ha mostrato come un succo vegetale composto da spinaci, broccoli, fagiolini, sedano e ceci contenga polifenoli, capacità antiossidanti e abbassi la glicemia. In particolare tale succo è stato somministrato a pazienti con diabete di tipo 2. Lo scopo di questo studio era creare un succo vegetale per tenere a bada il diabete e ridurre le dosi di farmaco per la cura. Dallo studio è emerso che il succo di verdure, somministrato prima o dopo colazione, abbassava i livelli di glucosio postprandiale, quasi come il farmaco. Inoltre, sempre secondo lo studio, bere questa formula vegetale può prevenire problemi di salute che possono verificarsi a seguito di un uso prolungato di farmaci. Pertanto oltre ai frullati di frutta, anche i succhi di verdure sono un vero toccasana per il benessere dell’organismo.

