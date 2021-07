Seguire un regime alimentare sano e uno stile di vita corretto, comprensivo di esercizio fisico contribuisce a rimanere giovani e sani più a lungo. Infatti, chi ha 60 anni deve fare questa attività per allontanare l’Alzheimer e l’invecchiamento celebrale. Pertanto se l’attività fisica è importante per corpo e mente, è parimenti importante integrare l’alimentazione con cibi che aiutino a prevenire determinate patologie. Mangiare frutta e verdura è molto importante infatti nella prevenzione di tumori, per contrastare glicemia e colesterolo alti e per mantenere giovane il cervello. Si pensi ad esempio ai cavoletti di Bruxelles, questi piccoli ortaggi ricchissimi di vitamina K proteggono il cuore e prevengono i tumori.

Quest’oggi, invece i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno le incredibili qualità di questo frutto estivo, da molti utilizzato nella cosmesi. Ma pochi sanno che questo frutto mantiene giovane il cervello contro Alzheimer e vuoti di memoria. Si tratta del cocco e in particolare dell’olio di cocco, che sembrerebbe apportare notevoli benefici al cervello, migliorando le sue funzioni cognitive.

I nostri consulenti, in numerosi articoli hanno illustrato come gli omega-3 siano ottimi alleati nel contrastare e prevenire l’Alzheimer e consigliato gli alimenti più ricchi. Proprio come descritto nell’articolo “Spesso snobbato ma questo pesce è il miglior alleato del cervello per bambini e anziani”. Ma recenti studi hanno dimostrato come il cocco, in particolare l’olio di cocco, sia efficace nella prevenzione di malattie neuro-degenerative.

Infatti è emerso che gli acidi grassi contenuti nell’olio di cocco a catena media (MCFA), sono facilmente assorbibili e possono essere convertiti in chetoni. Questi sono un’incredibile fonte di energia alternativa nel cervello e possono utilizzarsi nelle persone con problemi di memoria, tipici dell’Alzheimer. Il cocco, pertanto oltre ad essere un concentrato di vitamine e fibre, potrebbe diventare un ottimo alleato nella prevenzione dell’Alzheimer.