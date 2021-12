I capelli per ogni donna non sono una semplice e comune parte del corpo, ma un elemento di fondamentale importanza estetica.

Sono però anche un modo di esprimersi e di manifestare la voglia di una svolta a livello di vita, una decisione che passa sempre attraverso un cambio di chioma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Innegabile che capelli curati e ben acconciati, siano in grado di infonderci intraprendenza, grinta e sicurezza.

Stop a piastra e ferro arricciacapelli perché di tendenza sarà questa piega voluminosissima e facile da realizzare

Per portare capelli impeccabili e di cui andare fiere, vi sono diversi aspetti a cui prestare attenzione. Sicuramente, prima di tutto la cura degli stessi attraverso shampoo, maschera e balsamo. Ovviamente poi la scelta di un taglio, ma non finisce qui.

Infatti, perlopiù bisogna acconciarli ogni qual volta li si lava.

Solitamente si tende a renderli lisci tramite la piastra o ricci. Per questo risultato solitamente si usa un ferro arricciacapelli o alcune tecniche casalinghe che ci consentono di ottenere tipologie di ricci diversi tra loro.

Insomma, diversi metodi che, oltre a richiedere abbastanza tempo, richiedono anche diversi strumenti.

La moda di questa stagione però sembra spalancare dinanzi a noi altri orizzonti e alternative diverse. La piega di tendenza invernale, infatti, sarà più veloce da farsi e non richiederà oggetti particolari o appositi. Stiamo parlando del brushing, un effetto che rientra tra quei dettagli della piega che ci fanno ringiovanire di 10 anni.

Come realizzare una piega perfetta e invidiabile

Il brushing è una messa in piega che non segue l’asciugatura, bensì avviene in parte contemporaneamente alla stessa.

Una volta lavati i capelli, dobbiamo tamponarli con l’asciugamano leggermente per togliere l’acqua in eccesso. Li asciugheremo poi col phon, in modo diverso a seconda del tipo di capelli. Se mossi o ricci lo impugneremo dall’alto, avendo cura di trattenere le ciocche dalle radici con una mano, così da domarli.

Diversamente, se lisci, punteremo il phon dal basso, così da donare più volume.

Questa è una prima fase in seguito alla quale i capelli dovranno rimanere comunque leggermente umidi.

Dividiamoli in diverse sezioni servendoci di un pettine. Distinguiamo in ognuna diverse ciocche più o meno spesse, che contraddistingueremo e fermeremo con le forcine.

Prendiamo allora lo strumento fondamentale, la spazzola tonda.

Con la mano sinistra posizioniamo la spazzola sotto le radici della prima ciocca, mentre con la destra dirigeremo il calore del phon dall’alto. Scaldiamo la radice e pian piano facciamo scivolare la spazzola lungo la ciocca, avendo cura di far sì che il beccuccio del phon l’accompagni dalla parte superiore.

Giunti a metà o fine ciocca, avvolgiamo la parte rimanente della stessa attorno alla spazzola e riscaldiamola per qualche secondo. Districhiamo poi la spazzola in modo dolce, otterremo così un’onda finale morbida e naturale.

Stop a piastra e ferro arricciacapelli perché di tendenza sarà questa piega voluminosissima e facile da realizzare. Il risultato saranno capelli vaporosi ed ordinati, disciplinati e lisci ma allo stesso tempo morbidi e movimentati nel ricadere.

Approfondimento

Altro che mollettoni e fasce, torna di moda questo accessorio anni ’20 da sfoggiare con eleganza nelle feste