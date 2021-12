L’Avvento è ufficialmente iniziato e tutti noi abbiamo cominciamo a sentire l’atmosfera delle feste. C’è chi ha già messo le decorazioni, a montare il presepe e l’albero, e chi ha iniziato a pensare al menù dei cenoni.

In molti di noi, poi, amano estremamente i mercatini natalizi e le loro atmosfere da Nord Europa che ci fanno sentire in Lapponia. Se il sogno di molti è quello di poter visitare un giorno la città di Rovaniemi e il villaggio di Babbo Natale, dobbiamo sapere che ora anche in Italia si trova un posto molto simile. In questo articolo, infatti, sveleremo che sembra il paese di Babbo Natale ma è in Italia questa imperdibile meta amata da grandi e piccini.

Un panorama romantico e pittoresco in tema natalizio

Gli italiani si dividono in due categorie, quelli che amano il caldo e l’estate e quelli che invece non rinuncerebbero mai al freddo e alla neve. Chi ama i mesi invernali e le atmosfere casalinghe solitamente ama anche il Natale, e tutto il mondo che gli gira attorno.

A pochi chilometri da alcune grosse città del Nord, sorge un villaggio che ci trasporterà direttamente nel mondo fatato di Babbo Natale, dei suoi folletti, delle slitte e delle simpatiche renne.

Sembra il paese di Babbo Natale ma è in Italia questa imperdibile meta amata da grandi e piccini

Nella cornice di un villaggio pittoresco, sorge il Villaggio di Natale di Bussolengo, in Veneto, per la precisione in provincia di Verona. A pochi chilometri dal capoluogo veneto e dalle coste del Lago di Garda, questa località è ben collegata e raggiungibile in poche ore anche da Milano.

Nel villaggio ricreato a Bussolengo possiamo trovare ambientazioni natalizie che lasceranno a bocca aperta e che saranno le location ideali per delle foto in famiglia.

Oltre alle decorazioni a tema, nel villaggio possiamo trovare uno spazio dedicato ai regali, all’artigianato tipico e alla gastronomia. Perfetto per i più piccoli che ancora credono a Babbo Natale, farà innamorare anche i più grandi, grazie a la sua atmosfera scintillante e profumata.

