Ogni donna presta una cura particolare ai propri capelli e, inevitabilmente, quando decide di variare il proprio look comincia sempre da quelli. Indubbiamente, tra gli hair styling più desiderati, compaiono i capelli ricci. Tutte le lisce e le mosse vi avranno ambito almeno una volta nella vita. Qualora non si abbiano dei ricci naturali si può porre rimedio in modo semplice ed economico. Anche le ricce poco soddisfatte potranno approfittarne per modellare i propri capelli in un modo differente. Con un po’ di dedizione e con oggetti che possediamo tutte, possiamo ottenere dei risultati soddisfacenti ed essere le parrucchiere di noi stesse. Come abbiamo già avuto modo di apprendere con i tre metodi semplici per ricci perfetti e con ricci perfetti grazie al trucco della nonna, anche per chi ha i capelli lisci

È incredibile ma con queste tecniche casalinghe tutte possono ottenere i ricci che vogliono.

Illustreremo due tecniche che danno luogo a risultati tra loro diversificati, entrambe con strumenti facilmente reperibili nelle nostre case. Per la prima ci servirà la carta alluminio che solitamente usiamo in cucina. Pettiniamo i nostri capelli bagnati e dividiamoli in diverse ciocche, più o meno folte a seconda del riccio desiderato. Per uno più definito è consigliabile non raggruppare troppi capelli, per un boccolo più morbido invece sì.

Dalla carta alluminio strappiamo un foglio, l’arrotoleremo poi su se stesso fino a ottenere un bastoncino abbastanza doppio. Prendiamo il bastoncino che abbiamo creato e, partendo dalle punte, vi avvolgiamo un’intera ciocca, così come faremmo con un bigodino. Completata l’operazione uniremo le due estremità del bastoncino per bloccare il tutto. Procederemo poi in questo modo anche per tutte le altre ciocche.

Seconda tecnica per boccoli più stretti

Per dei ricci più fitti, stretti e rifiniti, invece useremo un metodo simile. Questa volta le ciocche devono essere molto piccole per ottenere risultati soddisfacenti e ci serviremo di una forcina per capelli. Apriamola, forzandola fino ad allargarla e a distorcerla. Allorché prendiamola e, partendo dall’estremità superiore dei capelli, intrecciamo la ciocca attorno ai due becchi compiendo un movimento come a tracciare un otto. Una volta terminato, forzeremo le punte esterne della forcina fino a chiuderle tra loro. E così via per il resto della capigliatura.

Asciugatisi i capelli, srotolare con delicatezza i bastoncini di carta alluminio o le forcine per non perdere la forma. Fissare poi con un poco di lacca, senza eccedere per non rischiare quell’orribile effetto che rende i capelli duri e impiastricciati. Si raccomanda di non pettinare per evitare di sciogliere i riccioli, piuttosto di ordinarli districandoli leggermente con le dita. Eccoci, dunque, pronte a esibire i nostri bellissimi e fluenti ricci, orgogliosamente modellati con le nostre mani. È incredibile ma con queste tecniche casalinghe tutte possono ottenere i ricci che vogliono, di diversi tipi e da sfoggiare in ogni occasione.

Se è vero che ogni riccio è un capriccio, è un capriccio che è giusto soddisfare. Una chioma riccia dona movimento al nostro look, inoltre si presta bene a donare quel tocco in più a numerose acconciature. C’è poi da dire come faccia la sua gran figura anche come capigliatura sciolta, risparmiando quell’effetto piatto e insipido che tutte odiamo.