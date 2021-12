Non vi è donna che non abbia un’attenzione particolare e costante per i capelli. Chi più, chi meno, ma tutte ne hanno cura e ambiscono a una capigliatura perfetta.

I capelli sono sicuramente il simbolo di femminilità per eccellenza, ma la loro importanza deriva dalla posizione strategica che ricoprono. A diretto contatto con il viso, hanno il potere di incidere positivamente anche sullo stesso. Ovviamente, per farlo, dovranno applicarsi i giusti consigli di stile, differenziati a seconda di vari fattori.

Più che il taglio di capelli pixie o bobcut, sarebbero questi dettagli della piega a ringiovanire di 10 anni

Il tempo che passa purtroppo lascia dei segni su tutte noi. Nemmeno i capelli ne sono immuni, infatti, con l’avanzare degli anni, tendono a perdere volume e luminosità. In più, anche le tinte effettuate con una certa frequenza inciderebbero, infatti li potrebbero rendere più sfibrati e opachi.

Il rischio quindi spesso è di ritrovarsi con una chioma smorta e piatta, lontana dalla vividezza di un tempo.

Più che rassegnarsi a tale stato, è opportuno trovare le giuste soluzioni per ravvivare i capelli.

Un bel taglio alla moda sicuramente è il primo passo. Ad esempio il pixie, il bob cut o questo taglio che sta spopolando ed è realizzabile anche in casa.

È necessario però qualche passo in più per dare maggiore dinamicità, passi che poi rifletteranno il loro influsso positivo anche sul nostro viso. La conseguenza sarà non solo alleggerire i capelli, ma anche alleggerirsi di qualche anno.

Lo scopo infatti deve essere non appesantire in alcun modo la nostra chioma attraverso alcuni accorgimenti preziosi.

Poche mosse da conoscere e adottare

Prima di tutto, chiediamo che il nostro taglio sia particolarmente scalato. Ciocche di varie lunghezze infatti danno un aspetto dinamico, sbarazzino e più giovanile.

Per lo stesso scopo, non dovremmo optare per una frangia intera e austera, che carica il viso ed evidenzia lo stato dei capelli. Di gran lunga meglio un ciuffo ben sfoltito e leggero.

Ugualmente, scegliamo una riga laterale e non centrale. Questi accorgimenti rendono i capelli più vivaci e meno vetusti. Uniti ai trucchetti della piega ci daranno un risultato strepitoso.

Per ottenere un effetto finale perfetto, dobbiamo prestare attenzione alla piega. Bocciamo in modo netto le cotonature, perché rischierebbero di aggiungerci più anni. La scelta non deve ricadere su pieghe rigide, spente e troppo costruite, ma su quelle da effetti più naturali.

Pieghe morbide che esaltino e movimentino le varie ciocche. Magari delle belle onde larghe e leggermente definite. Perfette in caso di tagli medi e lunghi.

Per quelli corti, invece, davvero glam un effetto “spettinato” ma curato, ottenibile dando inclinazioni e forme diverse alle varie ciocche.

In ambedue i casi, la chioma apparirà viva e abbagliante, illuminando così anche il nostro volto. Un ulteriore tocco di carattere potrebbe essere poi adottare una tinta particolare e di tendenza.

Più che il taglio di capelli pixie o bobcut, sarebbero quindi questi preziosi dettagli della piega a ringiovanire di 10 anni.

