La moda è fatta di evoluzione continua ma anche di grandi ritorni. Alcune tendenze iconiche infatti, non passano mai veramente e se lo fanno ritornano in grande stile.

Le passerelle ce lo dimostrano continuamente. È il caso di questo caldo e versatile maglione da combinare in 5 modi trendy.

Elementi del passato si aggiungono ad altri più moderni e innovativi, in una fusione che mette al centro la donna e la rende vera protagonista. La stessa infatti, deve essere pronta a cogliere le tendenze e a metterle al proprio servizio, così da essere sempre semplicemente perfetta nel look.

Altro che mollettoni e fasce, torna di moda questo accessorio anni ’20 da sfoggiare con eleganza nelle feste

Uno stile impeccabile non può trascurare nulla, dalla testa ai piedi deve essere tutto ben studiato. Il mondo della moda lo sa bene e ci suggerisce linee guida dettagliate sui vari elementi.

Non solo riguardo agli abiti, ma anche e soprattutto sugli accessori. D’altronde sono loro a dare maggiore dinamicità a qualunque abbigliamento e ad aggiungere quel tocco in più per una mise indimenticabile e che colpisce.

Particolare attenzione in questa stagione stanno avendo quelli che riguardano capelli e testa. Infatti, tante sono le tendenze in voga: fasce, cerchietti e perfino i mollettoni. Anche diversi modelli di cappelli sono tornati alla ribalta, come il basco e la cloche.

Tra i copricapi però, fanno il loro ritorno in grande stile alcuni davvero particolari e chic: quelli in stile flapper degli anni ’20.

Uno stile senza tempo

Questi copricapi si presentano come una sorta di cuffiette o di mini turbanti. Ben si combinavano con i tagli di capelli cortissimi in voga degli anni ’20. Vanno bene però anche sui capelli lunghi.

In realtà il loro scopo è incorniciare il viso e farlo risaltare e ci riescono perfettamente.

Tanto più perché incontrano altre tendenze in atto in questo periodo, cioè l’argento, le paillettes e le perle. Tutti elementi che vanno ad arricchire il copricapo e a illuminare testa e viso della donna che lo indossa.

Sobri e allo stesso tempo cosi visibili e luccicanti, aggiungono carisma e raffinatezza. Ben si sposano con gli abiti scintillanti dei veglioni, un consiglio per tutte coloro che non hanno timore di azzardare. Anche sui vestiti monocolore vanno però a pennello, perché è un oggetto in grado di aggiungere un tocco distintivo e dare tutt’altra faccia all’outfit.

Se dobbiamo andare a una festa sappiamo cosa aggiungere quindi sul nostro capo per non passare inosservate.

I copricapi flapper in determinati casi assumono poi la foggia di veri e propri gioielli, con retine metalliche e lunghi fili pendenti.

Una moda di un secolo fa per donne seducenti ed emancipate, che ben si presta alla donna di oggi. Rientra in uno stile ricercato e nostalgico, ma anche estremamente incisivo e dotato di un’aura ammaliante e misteriosa.

