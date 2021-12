La festività più amata di tutto l’anno sta finalmente arrivando e molti di noi stanno cercando di diminuire il loro introito calorico. E cosa c’è di meglio di un piatto brodoso a base di verdure? Per questo oggi spieghiamo la ricetta de la soupe d’oignon. Ecco i benefici di questa zuppa che risulterebbe essere ipoglicidica e valida per contrastare influenze di stagione. Lasciamo la scelta al lettore di proseguire con il procedimento originale o per optare per la sua forma ridotta.

La lista ingredienti

500 grammi di cipolle, preferibilmente dorate;

1 litro di brodo vegetale già pronto;

50 grammi di burro (consigliato, ma facoltativo);

olio extravergine di oliva quanto basta;

20 grammi di farina 00;

8 fettine di baguette;

100 grammi di Emmentaler da grattugiare;

5 grammi di zucchero, preferibilmente bianco;

pepe nero quanto basta;

sale fino quanto basta.

Ecco i benefici di questa zuppa che risulterebbe essere ipoglicidica e valida per contrastare influenze di stagione

Ovviamente la prima cosa da fare è occuparsi delle cipolle. Queste, oltre ad essere un ortaggio estremamente gustoso, sono anche ricche di proprietà. Infatti, secondo l’Humanitas vantano un’azione antimicotica, antivirali, antibatteriche e infine aiutano a mantenere sotto controllo il diabete.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Su un buon tagliere da cucina quindi rimuovere la buccia alle cipolle e lavarle sotto acqua corrente. Poi tagliarle a fette molto sottili. Una volta completato questo passaggio, ungere una padella con un filo di olio extravergine di oliva e metterle a rosolare. La ricetta originale consiglia anche di inserire la quantità indicata di burro. Se si preferisce mantenere la ricetta più leggera e digeribile si può anche lasciare perdere. Dorare quindi le cipolle per 1 minuti.

Nel frattempo mettere a scaldare il brodo vegetale già pronto. Quando le cipolle cominciano ad essere morbide, inserire un cucchiaino di zucchero e mescolare alzando la fiamma. Aggiungere poi la farina setacciata per addensare. Continuare aggiungere abbondanti mestolate di brodo. Lasciare andare a fuoco dolce per 30 minuti. Alla fine aggiustare di sale e pepe.

La ricetta potrebbe già essere finita così e si potrebbe portare in tavola una zuppa gustosa e non troppo pesante. Però se si vuole completare bisogna grattugiare il formaggio e tagliare la baguette. Quest’ultime vanno abbrustolite in forno e poi inserite nelle cocotte in cui si servirà questo gustoso brodo. Spolverare abbondantemente di Emmentaler e poi gratinare al forno per 10 minuti in modalità grill a 250 gradi. Se si vogliono invece tenere lontana l’influenza, consigliamo questa deliziosa vellutata perfetta contro i malanni stagionali è un pozzo di vitamina C.

Approfondimento

Questa deliziosa salsa piemontese è amica della salute del cuore e potrebbe aiutare ad abbassare la pressione