Stick di zucchine in friggitrice ad aria, lo spuntino che rivoluzionerà la merenda: mai state così croccanti!

Hai mai pensato di poter rendere le zucchine un golosissimo snack spezzafame? Quando è metà pomeriggio e hai la fame agli occhi accendi la tua friggitrice ad aria e prova a prepararle. Scopri come fare.

Basta con il solito spuntino dolce. Ti consigliamo di provare questi stick di zucchine in friggitrice ad aria, che si preparano in 15 minuti e sono golosissimi. Non potrai più farne a meno!

Ti spiegheremo in poche parole come prepararli e ti forniremo anche la ricetta di una buonissima salsa con cui accompagnarle.

Stick di zucchine in friggitrice ad aria: gli ingredienti

2 zucchine;

1 spicchio di aglio;

pepe (o paprika);

sale;

pane grattugiato;

olio extravergine di oliva.

Il procedimento

Lava e spunta le zucchine. Tagliale a metà per il lungo in modo tale da ottenere tante strisce che poi taglierai nuovamente per ottenere dei bastoncini di dimensione simile. Mettili in una ciotola e salali per poi lasciarli a riposo per 30 minuti. Questa fase servirà ad eliminare l’acqua di vegetazione.

Sciacquali, asciugali e mettili in un’altra ciotola. Aggiungi sale, pepe e uno spicchio di aglio sminuzzato. Versaci un filo di olio e mescola il tutto.

Aggiungere un po’ di pane grattugiato e mescolare. Ripetere questo procedimento tre volte. Quindi, metti i bastoncini di zucchine nel secchiello della tua friggitrice ad aria e cuocili a 180° gradi per 5 minuti. Apri il cestello, mescola e poi cuocili per altri 8 minuti a 200° gradi.

Attenzione ai tempi di cottura

I tempi di cottura non sono uguali per tutti i modelli di friggitrice ad aria, quindi si consiglia di prestare attenzione ai bastoncini di zucchine mentre cuociono.

Salsa speziata per accompagnare i bastoncini di zucchine: golosissima!

In pochissimi minuti potrai preparare una semplice salsa per immergere i bastoncini di zucchine al suo interno. Così il tuo spuntino sarà ancora più goloso. Puoi usare questa ricetta anche per un aperitivo, farai un figurone.

Prima di tutto, schiaccia un avocado maturo con l’aiuto di una forchetta. Aggiungi il succo di un lime e mescola. Infine, insaporisci con peperoncino e sale. Se ami il piccante, versa all’interno della salsa anche qualche goccia di tabasco.

Mescola per un’ultima volta et voilà. Ecco una golosissima salsa per accompagnare uno spuntino che rivoluzionerà il tuo pomeriggio.

I nostri lettori consultano anche

1 cucchiaio nella lavatrice per un bucato bianco e pulito: addio candeggina e macchie ostinate!

3 azioni del Ftse Mib sottovalutate che ora potrebbero salire del 5% e oltre