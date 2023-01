Quante volte hai desiderato prendere il primo aereo e mollare tutto per scappare in qualche paradiso tropicale? Adesso non è più un miraggio e molti italiani lo stanno già facendo con la semplice pensione.

Scopri con noi un Paese meraviglioso e alla portata di tutti le tasche!

Una vita sempre più stretta e cara in Italia

La vita in Italia sta diventano sempre più onerosa. È incredibile come il nostro Paese sia fanalino di coda anche in Europa per alcuni rincari, anzi, la maggior parte. Per questo, se sei pensionato o puoi lavorare da remoto, ecco che potresti fare le valigie, salire sul primo aereo per il Nicaragua e ricominciare una nuova vita da signore con un quarto di quello che spenderesti da noi. Attenzione che il Nicaragua non è più un Paese pericoloso nella maggior parte del suo territorio. Il Governo locale sta facilitando gli ingressi degli stranieri che vogliono risiedere in loco, portando valuta pregiata.

Fai le valigie e con 600 € al mese fai la vita da nababbo nella natura quasi incontaminata

Il Nicaragua è un Paese giovane e che si sta aprendo alle innovazioni. Al momento, assieme al Nepal è il paradiso economico preferito da migliaia di pensionati italiani ed europei. Il suo asso nella manica è la posizione geografica, con spiagge incontaminate e piccole località che ti danno la possibilità di affittare o acquistare una villetta sulla spiaggia a prezzi davvero irrisori. Tra vulcani e vallate, fiumi e spiagge, il Nicaragua è in questo momento 1 dei Paesi più gettonati da chi vuole cambiare la propria vita e andare a stare bene con pochi euro al mese.

Come trasferirsi e quali documenti servono

Fai le valigie e con 600 € al mese fai la vita da nababbo tra ville, auto e paradisi cristallini. Gli italiani, tra l’altro, alla pari di molti altri cittadini europei, hanno la possibilità di entrare in Nicaragua col cosiddetto “Visto d Livello A”, grazie al semplice passaporto non scaduto. Le scuole obbligatorie sono gratuite, lo Stato permette di recuperare il 25% delle spese mediche, scolastiche, ma anche lavorative. Attenzione che non c’è la possibilità di avere una doppia cittadinanza, perché il Nicaragua accetta e facilita gli ingressi, ma tenendo comunque monitorata la situazione. Della serie: benvenuti ma non in massa!

Giusto per capire: il 25% de territorio nazionale è protetto da parchi e riserve naturali. Il Mar dei Caraibi è una delle pubblicità più belle se vuoi pensare di trasferirti qui e dare un calcio alla noia, ma anche alla vita super costosa del nostro Paese! Però, se nel frattempo stai pensando alla gita di San Valentino, qualche consiglio utile potrebbe arrivare sempre dalla nostra Redazione.