Piazza Affari continua a mostrare maggiore forza relativa rispetto agli altri indici azionari internazionali. C’è da rimarcare che il listino milanese è ben distante dai massimi segnati nel corso dell’anno 2000 a circa 51.000 pt. Quindi, chi ha puntato su questo indice azionario si trova in forte perdita da oltre un ventennio. Cosa attendere nel breve termine? Per la prossima settimana i nostri algoritmi inziano a preventivare ulteriori rialzi. Ci sono ad esempio dei segnali grafici riconducibili all’analisi tecnica classica 3 azioni del Ftse Mib sottovalutate che ora potrebbero salire del 5% e oltre in poche settimane.

L’indice potrebbe salire anche di un altro 10% nel corso del 2023

I mercati azionari internazionali continuano a essere molto tonici. Nel momento in cui scriviamo il Ftse Mib Future segna 26.500 pt. Mancano oramai pochi punti percentuali per ritoccare i massimi del gennaio 2021, e archiviare la fase ribassista degli ultimi 12 mesi. Per la prossima settimana, il rialzo troverà supporto in area 25.560. L’obiettivo primo è posto in area 26.850/27.000. Il superamento dei 27.243 di gennaio 2021, avrebbe come obiettivo dei prossimi 12 mesi area 30.000 pt.

3 azioni del Ftse Mib sottovalutate che ora potrebbero salire del 5%

I nostri oscillatori e algoritmi proiettanno segnali rialzisti per la prossima settimana su alcune azioni, fra di esse segnaliamo Banca IFIS, NEXI e Stellantis.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 14,58. Gli analisti come risulta da riviste specializzate, stimano un fair value in area 18,28. Il primo supporto è individuato in area 14,11, mentre la prima resistenza 16,55/16,78 che potrebbe essere raggiunta in pochi mesi. Questo potrebbe essere l’obiettivo di un ABC rialzista che si è formato negli ultimi 6 mesi.

NEXI, ultimo prezzo a 8,116. Gli analisti come risulta da riviste specializzate, stimano un fair value in area 11,52. Il primo supporto è individuato in area 7,89, mentre la prima resistenza 8,43/8,49 e poi 8,80, prezzi che potrebbero essere raggiunti in poche settimane.

Stellantis, ultimo prezzo a 14,174. Gli analisti come risulta da riviste specializzate, stimano un fair value in area 20,27. Il primo supporto è individuato in area 13,77, mentre la prima resistenza 15,07/15,24, prezzi che potrebbero essere raggiunti in poche settimane.