Giovane e al verde? Ecco il posto bello come le Canarie dove andare spendendo meno di 300 €

Chi l’ha detto che con pochi soldi non si può viaggiare e visitare posti stupendi? Quest’isola portoghese è uno spettacolo, è economica e ricca di luoghi stupendi da ammirare. Vediamo come prenotare.

Viaggiare quando si è giovani e squattrinati è sempre un grosso problema, è vero. Ma anche gli adulti non hanno spesso molti soldi a disposizione per il tempo libero. Tra bollette, bolli auto e spese varie, troppo spesso si rinuncia a viaggiare perché non si hanno soldi da spendere. Ma scegliendo la meta giusta si può fare un weekend in viaggio spendendo neanche 150 € a persona.

Come spendere poco per un weekend per 2 persone

Se la nostra passione sono i borghi innevati in Italia c’è l’imbarazzo della scelta. Di luoghi meno affollati e soprattutto meno cari delle zone sciistiche ce ne sono diversi. Ad esempio, Gradara, un borgo tra le Marche e l’Emilia-Romagna dove spendere poco e vivere un weekend da sogno. Ma non dobbiamo per forza rimanere in Italia per contenere i costi, possiamo anche volare in Europa. La Grecia è una meta molto gettonata, dove ammirare acque cristalline, ma per risparmiare bisogna stare attenti al periodo. Meglio prenotare fuori stagione e in zone meno turistiche, ma non per questo meno affascinanti. Non molto distante dalle Canarie c’è un’isola portoghese che ci rapirà il cuore, Madeira.

Giovane e al verde? Ecco il posto bello come le Canarie assolutamente da vedere

Questa isola portoghese è la località perfetta per chi ama il mare e i paesaggi rocciosi. Grazie all’acqua piuttosto tiepida tutto l’anno, è una meta ideale da visitare in tutte le stagioni. L’arcipelago di Madeira non è così conosciuto come quello delle Canarie, non molto distante, ed è un peccato. Spiagge da sogno, vallate e vette incredibili per chi ama la natura, il mare e le passeggiate nel verde.

Facile da raggiungere da Lisbona o con altri scali, come Londra, il costo del volo è davvero bassissimo. Anche prenotando ora per metà febbraio, il biglietto costa neanche 100 € a persona. L’aeroporto d’arrivo è Funchal, la meravigliosa città capoluogo dell’isola. Il paesaggio suggestivo delle casettine sul porto lascia senza fiato e vale da solo il volo verso Madeira. Zona Velha è il quartiere dei pescatori che si è trasformato nel cuore pulsante della movida dell’isola.

Tante le cose da vedere qui a Funchal, ma bellissima anche Ponta do Sol, Calheta o la scalata su Pico de Arieiro. Per il pernottamento possiamo scegliere di spostarci più all’interno o prenotare nella stessa Funchal. Tra ostelli, B&B e anche hotel fino a 4 stelle si può spendere anche solo 50 € a testa per due giorni.

Non devi rinunciare a viaggiare se sei giovane e al verde. Ecco il posto bello come le Canarie che puoi permetterti mettendo da parte un po’ di soldi al mese. Con questi prezzi super convenienti verrà fuori un fine settimana spettacolare che non dimenticherai facilmente.