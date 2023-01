1 cucchiaio nella lavatrice per un bucato bianco e pulito: addio candeggina e macchie ostinate!

Candeggina per sbiancare e igienizzare i panni in lavatrice? Meglio evitarla se puoi! Ci sono infatti alternativa più ecologiche. Basta 1 cucchiaio di questo ingrediente prodigioso per avere un bucato lindo e pinto. Scopri qual è e come usarlo.

La candeggina è un prodotto sicuramente efficace ma dal grande impatto ambientale. Proprio per questo sempre più persone sono alla ricerca di alternative più sostenibili. Te ne vogliamo suggerire una che non è il solito bicarbonato di sodio. Anzi, è un prodotto che in tanti raccomandano a chi vuole un bucato perfetto. Ti permetterà di rimuovere le macchie più ostinate, di ottenere dei bianchi impeccabili e soprattutto di avere un’alternativa alla candeggina spendendo anche meno.

Ne basta 1 cucchiaio nella lavatrice per un bucato bianco e pulito

Ci riferiamo al percarbonato di sodio, che viene usato per detergere, sbiancare e igienizzare il bucato. Puoi usarlo anche sui capi colorati e su tutti i tipi di tessuti, ad esclusione di quelli più delicati come la lana, il lino, la seta e la pelle.

Insomma, c’è ben più di una buona ragione per ricorrere a questo ingrediente. Ti consigliamo di comprare il percarbonato di sodio al 100% e quindi di controllare l’etichetta del prodotto prima di acquistarlo.

Il procedimento

Per usarlo ti basta mettere un cucchiaio di percarbonato di sodio all’interno del cestello della lavatrice. Se vuoi aumentarne il potere smacchiante, opta per una dose maggiore e cioè circa due cucchiai di prodotto.

Fatto ciò, aggiungi anche il normale detersivo per panni ma diminuendone la dose. Quindi imposta la temperatura e avvia subito il lavaggio. Per garantirti il massimo dell’efficacia del percarbonato ti raccomandiamo di impostare una temperatura superiore ai 40 gradi.

Ricorda di fare la lavatrice nella fascia oraria giusta se vuoi risparmiare sulla bolletta della luce.

Meglio il bicarbonato o il percarbonato di sodio per fare il bucato in lavatrice?

Come anticipato, molte persone usano il bicarbonato di sodio per lavare il bucato. Tuttavia, il percarbonato è un’opzione migliore per due motivi da non prendere sotto gamba.

Prima di tutto, a differenza del bicarbonato è in grado di igienizzare il bucato e quindi di migliorare l’azione del comune detersivo. Inoltre, ha un maggiore effetto sbiancante. Ne basta 1 cucchiaio nella lavatrice e otterrai tutti quanti questi vantaggi.

Lavaggio a mano con il percarbonato di sodio

Puoi usare questo prodotto, da solo, anche per lavare a mano il tuo bucato. Versane un cucchiaio nell’acqua tiepida in cui lo hai messo. Quindi, lascia in ammollo i bianchi per 2 ore e i colorati per 1 ora in presenza di macchie molto ostinate. In seguito lava a mano o in lavatrice.

