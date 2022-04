Primavera e prime stanchezze in arrivo, dovute soprattutto agli sbalzi di temperatura. Questo 2022 pazzerello lo sta già dimostrando. Su molte montagne c’è ancora la neve e in pianura facciamo i conti con 25 gradi. Quasi pronti alla spiaggia e alla voglia di prenotare le vacanze. Anzi, se abbiamo ancora qualche dubbio, perché non prendere in considerazione questa meta low cost dal grande fascino? Ma tornando alla primavera, attenzione a non assumere integratori e multivitaminici senza consultare uno specialista. Anche se siamo i più sani del Mondo, parliamone col farmacista di fiducia e chiediamo consiglio. Perché, alle volte, abbondare con quelle che sembrano semplici vitamine, potrebbe causare guai alla salute, come vedremo in questo articolo della nostra Redazione.

La vitamina per eccellenza del sole

Parlavamo di mare e ferie e giugno non è poi così lontano. È il mese per antonomasia delle ferie dei bambini e degli anziani. Quello col sole meno forte, l’aria meno afosa e le giornate più lunghe. È il mese perfetto per assorbire lo iodio del mare e la Vitamina D del sole. Molti sanno che questa sostanza avrebbe un compito primario per il nostro organismo: assorbire più calcio possibile per destinarlo alla forza e alla salute delle ossa, ma anche dei muscoli e dei denti.

Prendere il sole durante la giornata, anche semplicemente con una passeggiata, portando a spasso il cane, facendo sport o curando l’orto permettono di incamerare Vitamina D.

Stiamo molto attenti a non eccedere con l’assunzione di questa vitamina che potrebbe provocarci diarrea e vomito ed essere la causa del mal di stomaco e dei crampi

Ma, come ricorda anche questo studio, l’eccesso di vitamina D potrebbe portare a sintomi abbastanza comuni e che potremmo scambiare con altre patologie:

nausea;

vomito;

crampi e mal di stomaco.

2 errori da non fare per non disperderla

Stiamo molto attenti a non eccedere con la sua assunzione, perché, ricordano i medici che già con il sole immagazziniamo importanti quantità di questa sostanza basilare. “Vestiti leggero e vai a prendere il sole con una bella passeggiata”, è il primo consiglio del nostro medico a primavera. Sembra strano, ma ci sono 2 errori che farebbero invece disperdere l’assunzione naturale di Vitamina D:

vestirsi troppo e quindi fare da barriera al passaggio del sole sulle ossa e sulla pelle;

eccedere con l’alcol e le droghe, che letteralmente rischierebbero di “veder sfumare” la Vitamina D dal nostro organismo.

