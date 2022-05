Quando dobbiamo scegliere l’outfit da indossare, non è sempre facile decidere come abbinare alcuni elementi. Magari vogliamo indossare a tutti i costi un pantalone, una camicia o una maglietta, ma spesso lo styling finale non è soddisfacente.

Ci sono molti fattori che possono rendere un look poco efficace. Magari abbiamo scelto dei colori che tra loro stonano, oppure le forme dei vestiti non sono adatte, o per le troppe stampe, o magari il colore che indossiamo non fa al caso nostro.

Per scoprire quale colore ci dona e quale, invece, non fa al caso nostro, possiamo affidarci a degli esperti che faranno la famosa armocromia. Ricordiamo inoltre che, quando abbiniamo i colori per sembrare più slanciate, dobbiamo scegliere una sola tinta: in questo modo la silhouette sarà più slanciata.

Nella moda ci sono tantissimi consigli che possiamo seguire per apparire appunto più slanciate, per nascondere la pancetta o per coprire delle parti del corpo che non ci piacciono. Di tendenza ora vanno dei pantaloni veramente belli, ma se abbinati male non renderanno al meglio.

Stanno spopolando questi pantaloni per l’estate 2022 ma vediamo come dobbiamo abbinarli per non sbagliare

Il pantalone che va di moda quest’estate è quello a vita alta a gamba larga che cade morbido. Un pantalone che dunque non segna affatto. Punto di forza è la vita alta che slancia la figura, dato che sposta il punto vita verso l’alto e copre la pancia.

Dato che però già i pantaloni sono larghi e la vita è alta, evitiamo di caricare troppo anche il pezzo sopra. Non indossiamo allora maxi camicie o T-shirt over, ma prediligiamo invece il fit stretto.

Possiamo allora abbinarci dei body, dei crop top oppure un top reggiseno, capo che sta spopolando per questa estate 2022. È un capo sicuramente sexy e chic, che possiamo anche abbinare ad una giacca.

In questo modo il risultato finale che andremo a ottenere è quello del power suit ma, al posto della camicia, indossiamo un top reggiseno. Capo che può essere impreziosito con applicazioni in gioielli, paillettes, pizzo e pelle.

Un total look che si può completare con delle scarpe alte, se vogliamo rendere il tutto più elegante, ma possiamo scegliere anche delle scarpe basse, se vogliamo smorzare l’effetto del power suit e renderlo più da giorno.

Quindi stanno spopolando questi pantaloni per l’estate 2022, ma cerchiamo di creare dei look mozzafiato abbinando top reggiseno o body.

Approfondimento

Ecco i 3 modelli di borse che spopoleranno quest’estate e rimarranno di moda per tutto il 2022