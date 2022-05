Se indossiamo i tacchi, anche solo di 5 centimetri, la nostra altezza aumenta. E quindi, se siamo alte 170 cm, possiamo arrivare a 175 cm. Oltre però all’altezza effettiva di una persona, ci sono dei trucchi di stile che possono aiutare la nostra silhouette a sembrare più slanciata, rendendoci di conseguenza più alte. Se poi uniamo questo gioco di stile ai tacchi, il risultato sarà sorprendente. Ma non dobbiamo per forza indossarli, possiamo anche optare per questi 3 consigli.

Quando scegliamo un capo nuovo da acquistare, sicuramente facciamo caso a come ci sta. Se non dovesse starci bene, sicuramente non lo prenderemo. Ci sono molti abiti che sono carinissimi, però non valorizzano il nostro corpo. Sia quello maschile sia quello femminile.

L’esempio della T-shirt

Ad esempio, se compriamo una T-shirt a maniche corte, evitiamo di prenderne una che sia larga sulle braccia. Questo perché il nostro bicipite sembrerà più piccolo. Se invece ne acquistiamo una che stringe sulle braccia, il bicipite automaticamente sembrerà più grande.

E se all’uomo può interessare evidenziare un muscolo del bicipite vigoroso, magari la donna invece preferisce mostrare un braccio più piccolo. E in questo caso allora scegliamo delle T-shirt che non stringano le braccia. Ma, se vogliamo seguire la moda, possiamo indossare il corset, capo in grado di slanciare la silhouette femminile.

Questo solo per dimostrare come la moda effettivamente sia in grado di cambiare e modificare la silhouette del corpo a nostro favore o sfavore.

I 3 consigli inaspettati per apparire più alte e slanciate dicendo addio ai tacchi

Proseguendo sulla scia di come la moda possa effettivamente aiutarci, ci sono 3 consigli da segnarsi per quando andiamo a fare shopping per apparire più alte e slanciate.

Il primo consiglio è quello di evitare assolutamente il color block. Si tratta dell’abbinamento di due colori, uno per la parte alta e uno per quella bassa. Questo andrebbe a spezzare la figura a metà. Scegliamo invece il monocolore. Tutto nero, tutto bianco, beige o altro.

Per il secondo consiglio, se amiamo le righe o magari c’è un pantalone a righe che ci piace particolarmente, scegliamo sempre quelle verticali e fini. Evitiamo le righe orizzontali che allargano e anche le righe grandi, anche se dovessero essere verticali.

Il terzo consiglio, invece, è quello di usare pantaloni o gonne a vita alta. Anche se la moda sembra aver fatto un salto negli anni ‘90 e 2000, poiché è tornata la vita bassa, quest’ultima non aiuta a slanciare la figura. E così ecco i 3 consigli inaspettati per apparire più alte allungando la figura. A tutti gli stili suggeriti nei nostri consigli possiamo abbinare tranquillamente delle comodissime scarpe slides.

