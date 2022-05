4 straordinari rimedi efficaci fatti in casa per eliminare la fastidiosa puzza degli escrementi di cane e gatto

Il gatto e il cane sono gli amici più affidabili e meravigliosi. Fanno compagnia e sono affettuosi, a tal punto che moltissimi vi si affezionano davvero come se si trattasse di esseri umani. Tuttavia, dobbiamo anche dire che la puzza lasciata dagli escrementi di gatto e cane è tra le più fastidiose in assoluto. Per dare, dunque, una risposta ad un’esigenza davvero primaria di quanti posseggono questi simpatici animali domestici, forniremo dei validi consigli. Il primo consiste nel preparare un rimedio casalingo, del tutto naturale.

Gli unici ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: acqua calda e un bicchiere di aceto di mele. Versiamo l’uno nell’altra e poi aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato di sodio al tutto. A quel punto, possiamo utilizzare il nostro detersivo naturale sulla zona incriminata, dopo aver rimosso il grosso. Potremo, inoltre, utilizzarlo su tutto il pavimento di casa e sulle altre superfici domestiche, essendo un ottimo igienizzante.

Altri rimedi naturali per eliminare la puzza di pipì e cacca degli amici a 4 zampe

Se infastidisce l’odore dell’aceto, lo si potrà attenuare aggiungendo dell’essenza di limone. Passiamo, adesso, a fornire utili consigli per pulire le lettiere di gatto e cane, notoriamente ricettacolo di cattivi odori. Basterà aggiungere alla sabbia della lettiera 2 cucchiai di bicarbonato, che servono ad assorbire meglio la puzza. Possiamo, inoltre, utilizzare il bicarbonato per contrastare la puzza che si forma su tessuti e mobili. In tal caso, cospargeremo i 2 cucchiai sulla zona da trattare, per poi attendere qualche minuto. Infine, ripuliamo.

Altra regola importante è quella di disinfettare, almeno 2 volte al mese, gli oggetti utilizzati dal nostro animale. Si pensi alle ciotole e ai giochi che utilizza, da pulire non solo per contrastare i cattivi odori. Occorre, infatti, anche e soprattutto, evitare la formazione di germi e batteri. Tra i 4 straordinari rimedi efficaci fatti in casa, vi è inoltre quello di utilizzare i seguenti prodotti: oltre al bicarbonato, l’olio essenziale di menta e la malaleuca. In questo caso, il bicarbonato assorbirà la pipì, o il suo residuo, mentre gli oli essenziali elimineranno i cattivi odori.

4 straordinari rimedi efficaci fatti in casa per eliminare la fastidiosa puzza degli escrementi di cane e gatto

Oltre a quelli suindicati, abbiamo un’altra soluzione, che è quella di lavare le zone sporche, semplicemente con acqua e sapone. Poi, sciacquare bene e asciugare. Infine, spruzzeremo un po’ di alcool denaturato sulla macchia eventualmente rimasta. L’alcool, infatti, è in grado di eliminare l’odore di urina ed ha anche l’effetto di allontanare gli animali. Quindi, svolgerà una duplice azione. Infine, passeremo un po’ di carta assorbente sulla superficie per eliminare l’eccesso di alcool. Se l’odore dovesse essere molto persistente, potremmo aggiungere all’alcool una goccia di olio essenziale di eucalipto o di verbena, che potenzia l’azione deodorante e disinfettante.

