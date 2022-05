Ogni meteo continua a ripetere la stessa parola: caldo. Le temperature si alzano e ormai i weekend si passano sulle spiagge italiane. Primo sole preso, gelato preso, piedi in acqua messi e per i più coraggiosi anche il primo bagno, nonostante l’acqua sia ancora freddina.

Così ci si sveste. I capi diventano più leggeri, gli orli si accorciano e la pelle nuda del corpo torna protagonista dell’estate. Tantissimi vedo-non-vedo, cut-out, pizzi, trasparenze e pancia fuori. Una moda che si libera dalle costrizioni, stufa di essere avvolta da abiti e che quindi stravolge tutto.

Un’estate coraggiosa. Non solo per gli abiti femminili, ma anche per quelli maschili. L’armadio di lui si riempie di canottiere trasparenti con lavorazioni luxury, come quella di Dior con il logo Oblique.

I pantaloni corti vengono abbelliti con dei bespoke cut su tutta la superficie che creano un gioco di forme, come quelli di Personal Parade. Ma possiamo optare anche per i pantaloni lunghi e per l’estate la tendenza vuole i drawstring trousers.

Se i capi d’abbigliamento si liberano della pesantezza e mettono in mostra il corpo, le scarpe dell’estate come saranno?

Non possiamo chiamarla veramente estate se non indossiamo queste scarpe comode e alla moda

Le scarpe si allineano a quello che è il trend della stagione. Ovviamente a modo suo, così i tessuti scelti sono leggerissimi e si dà molta importanza alle fibre naturali.

La scarpa da indossare, sia per lei sia per lui, è la espadrilles. Questa scarpa in realtà è molto comoda, l’unica cosa fondamentale da controllare è la suola. Perché, se questa è troppo piatta, si avrà la sensazione di camminare sull’asfalto duro. Controlliamo sempre che l’interno sia rialzato per evitare questo fastidioso effetto che poi ci farà odiare per sempre le espadrilles.

Per lui

Partiamo subito con quelle di Saint Laurent. Una scarpa molto raffinata in color ecru realizzata in canvas con il logo ricamato al lato. Molto interessante è anche la versione “Drink” delle espadrilles di Santoni, realizzate a mano in Italia in pelle scamosciata ton sur ton con la suola in iuta intrecciata.

Per lei

La famosa espadrilles si trasforma e si alza leggermente. Infatti si arricchisce di un tacco in iuta, come quelle di Christian Louboutin, o di Valentino, impreziosite con delle borchie. Ci sono poi anche quelle dalla suola classica o leggermente alta, di Gianvito Rossi o Gucci. Per lei, infine, possiamo anche scegliere di alternare le espadrilles con le slides, altra scarpa di tendenza. E proprio non possiamo chiamarla veramente estate se non indossiamo queste calzature di moda.

