A tutte sarà capitato di specchiarsi e vedersi più radiose con certe tinte addosso piuttosto che altre. Non si tratta di un abbaglio o di inutili suggestioni. Indossare il colore giusto è fondamentale per camuffare piccoli difetti ed esaltare i propri punti di pregio. Alcune colorazioni snelliscono le cosce e allungano le gambe e altre, invece, tendono otticamente ad allargare la figura.

Non è un caso, infatti, che i jeans di moda per la primavera non siano più blu, come siamo abituati a pensare. Tutto questo per dire che esistono una serie di colori che potremmo definire “amici” e con cui dovremmo riempire l’armadio. Altri colori, invece, sarebbero da evitare, un po’ come spiega anche la tanto famosa armocromia.

I migliori abbinamenti con l’abito più romantico di sempre

Colori come il rosa cipria o il rosa antico non passeranno mai di moda e saranno sempre sinonimo di eleganza. Tutto deriva dalla naturale propensione di queste colorazioni a rendere le donne che li indossano più femminili e raffinate. Ma quali scarpe e accessori abbinare al vestito rosa cipria o rosa antico se vogliamo essere sempre impeccabilmente eleganti?

Si tratta di una domanda davvero ricorrente fra donne di tutte le età. Un primissimo trucco per non sbagliare è quello di abbinare accessori e scarpe della stessa nuance e in tinta. Un look tono su tono è particolarmente indicato durante cerimonie e ricorrenze speciali.

Per rendere l’abito rosa cipria lungo più da giorno, possiamo scegliere d’indossare sandali e borse marroni. L’accostamento tra rosa e marrone, poi, è davvero impeccabile.

Quali scarpe e accessori abbinare al vestito rosa antico o color cipria se vogliamo outfit eleganti e raffinati

Le ballerine rosa antico sono la scelta perfetta con un vestito rosa da giorno e corto sopra il ginocchio. Si può dare un tocco di colore con una maxi bag rosso acceso.

Per occasioni importanti che richiedono un abito con gonna ampia e al polpaccio, il contrasto con sandali blu è sempre molto gradito.

La donna che vuol essere sempre perfettamente in ordine ed elegante, però, deve assolutamente puntare su scarpe a punta bianche, con tacco a spillo. Una giacca modello blazer bianca coronerà l’intero look.

Per quelle dall’animo più grintoso, invece, un giacchino in pelle bordeaux o amaranto è l’accessorio che non può mancare.

