Con il Black Friday che si avvicina sono tanti i negozi di abbigliamento che propongono saldi anticipati. Non è così strano navigare online e trovare già in questo periodo offerte straordinarie che è impossibile lasciarsi sfuggire. Però cosa acquistare che sia di tendenza e che elevi il nostro look, facendo invidia a tutti?

Nell’articolo “Perché aspettare il Black Friday quando su questi siti ci sono già offerte incredibili” abbiamo suggerito qualche sito in cui sbirciare. Oggi invece vedremo quali capi cercare per aggiungerli al nostro armadio.

Stanno bene proprio a tutte questi 5 capi di tendenza da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi

Come non cominciare questa lista con i pantaloni più indossati da modelle e influencer, i pantaloni in ecopelle. Che si tratti di leggins o pantaloni con tasche poco importa, il trend del momento è il tessuto similpelle. C’è chi preferisce quelli modello skinny, quindi super attillati per risaltare le forme, ma non sono gli unici di tendenza. Infatti possiamo tranquillamente acquistare modelli a gamba dritta e larga, altro must di stagione.

Passiamo ora a cosa abbinarci sopra e il capo che non può assolutamente mancare è il gilet. Torna questo pratico modello senza maniche ma in stile over da portare su magliette e camicie. Bellissimo monocromo, ma perfetto con trame pied de poule non solo bianche e nere.

Se il gilet non fa proprio per noi, ecco la soluzione ideale per stare al caldo con stile secondo i trend del momento. Il maxi cardigan colorato, sia con bottoni che semplicemente aperto. Delicato e più invernale con la classica trama a treccia, ma bellissimo anche con ricami di ogni genere. Perfetto per chi ha le spalle un po’ larghe e vuole camuffarle senza rinunciare allo stile.

Per quanto riguarda il capospalla, niente cappotti ultra pesanti quest’anno. I trend del momento sono quelli che vengono chiamati “shacket” a quadri. Camicioni di un tessuto più pesante che vanno a sostituire il classico parka o giubbino. Bellissime nelle varianti rosa, blu o verde.

Il tocco finale

Infine chiudiamo con gli stivali più visti del momento, quelli in gomma. Alti fino a poco sotto il ginocchio, perfetti sotto un vestitino o un pantaloncino. Libero spazio alla fantasia con i vari colori proposti, grigio scuro, marrone, verde e anche i più classici neri. Se vogliamo essere davvero alla moda però vanno acquistati bianchi. In più a differenza di altre scarpe in voga in questo momento sono anche perfetti per proteggerci dalla pioggia.

Insomma stanno bene proprio a tutte questi 5 capi di tendenza da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi. Iniziamo a dare un’occhiata nei negozi e online e scegliamo la migliore offerta del momento. Così avremo un guardaroba alla moda con il minimo della spesa.

