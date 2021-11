Eccoci con il nostro appuntamento sull’oroscopo, e oggi focalizzeremo l’attenzione su un particolare segno zodiacale che in questi mesi è stato baciato dalla fortuna. Sempre al top in classifica, questo segno ha vissuto tante gioie sia nel mese di settembre che in quello di ottobre. Non mancheranno giornate piacevoli anche a novembre, per cui si prospetta un mese di fuoco.

Infatti, a novembre questo segno zodiacale avrà un cielo brillante sul lavoro e più soldi grazie ai pianeti. Giove, Sole e Mercurio saranno i veri protagonisti, i quali influenzeranno positivamente il segno più equilibrato di tutto l’oroscopo. Di quale segno zodiacale stiamo parlando?

“Bilancia-to”

Naturalmente stiamo parlando della Bilancia, la cui caratteristica principale è la ricerca dell’equilibrio e dell’armonia. In questi mesi, abbiamo visto come la Bilancia sia stata sempre tra i primi posti nella classifica, coinvolta da un’immensa fortuna insieme a quest’altro segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, novembre sarà una conferma di questo cielo assolutamente positivo grazie alla presenza nel segno di alcuni pianeti. Giove sarà determinante dal punto di vista lavorativo. Il pianeta, essendo il rappresentante della prosperità, aiuterà a raggiungere determinati obiettivi prefissati.

Potrebbe essere la volta buona che i sogni professionali si concretizzino: una proposta allettante, soldi extra, risparmio e progressioni di carriera. In questa fase non bisogna avere paura di osare con coraggio e determinazione, poiché con l’aiuto di Giove tutti gli ostacoli saranno superati.

Intorno alla metà del mese, invece, altri due protagonisti faranno il loro ingresso nel segno, ossia Mercurio e Sole, che contribuiranno a dare fortuna sul lavoro, soprattutto per chi possiede un’attività. Non a caso, infatti, Sole rappresenta l’aspirazione e Mercurio l’intelligenza e la furbizia.

Non è finita qui. Novembre sarà un mese dedicato al lavoro, e per la troppa ambizione e gli impegni potrebbero esserci delle tensioni con il partner. Dunque, non facciamoci prendere dall’energia di Sole e Mercurio in questo, e dedichiamo il nostro tempo anche alla dolce metà.

Per i single, invece, novembre potrebbe essere il mese in cui si decide di mettere fine ai rapporti vacillanti e cercare una relazione seria e concreta. Potrebbero esserci degli incontri, ma questa voglia di stabilità potrebbe portare ad essere distaccati per vedere se ne possa valere la pena.

Novembre, infatti, non sarà un mese dedicato all’amore, come abbiamo visto nei mesi precedenti, ma all’ambito professionale. Inoltre, anche sul sociale potrebbero esserci dei risvolti interessanti. Se si aspetta una chiamata importante o una notizia positiva per qualche problematica giudiziale, il mese sarà quello giusto.