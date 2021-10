Perché aspettare il Black Friday quando su questi siti ci sono già offerte incredibili

Ormai è un appuntamento annuale a cui è difficile rinunciare per tanti. Il Black Friday è il giorno che aspettiamo per fare acquisti super convenienti per noi o per prepararci ai regali di Natale. Questo “Venerdì Nero” cade ogni anno il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Difficile risalire alla nascita del termine stesso, ma è dal 1952 che questa data segna l’inizio dello shopping natalizio.

Con il passare degli anni anche i negozi di tutto il Mondo hanno cominciato a sfruttare questa occasione. Un giorno di sconti incredibili in cui acquistare di tutto di più, non solo oggetti tipicamente natalizi. Quest’anno il Black Friday cade il 26 novembre 2021 e il lunedì successivo avremo il Cyber Monday. Queste date, insieme a quelle d’inizio dei saldi sono un appuntamento fisso per sfruttare le offerte, certo. Ormai però tanti siti internet propongono veri affari nel periodo subito precedente.

Partiamo dall’abbigliamento per una volta, non sempre dall’elettronica. Due dei siti più amati per lo shopping online multimarca sono probabilmente Zalando e Yoox. Se stiamo cercando un’ampia scelta di prodotti e diversi brand sono perfetti per ogni esigenza. Sul sito di Zalando al momento c’è la Promo d’autunno, il 50% di sconto su migliaia di articoli, anche di designer. Su Yoox invece abbiamo il 25%, ma molti più brand costosi quindi un vero affare, solo fino al 24 ottobre.

Passiamo all’elettronica e alla telefonia. Al momento MediaWorld ha diverse offerte all’attivo, fino al 24 ottobre, per esempio, ci sono gli XDays. Sconti incredibili e consegna standard gratuita per TV, piccoli elettrodomestici o telefonini, vale la pena controllare. Unieuro sempre fino al 24 ottobre propone il sottoprezzo per tanti prodotti, sia online che nei negozi fisici. In più propone offerte a tempo anche su prodotti di ultima uscita.

Infine due grossi rivenditori online, Amazon e eBay. Per quanto riguarda Amazon abbiamo sempre le offerte del giorno in cui trovare vere chicche. Al momento nessuna grossa offerta degna di nota, ma in genere nelle settimane precedenti il Black Friday propone offerte interessanti. Sicuramente da tenere sotto controllo. Invece eBay stupisce tutti con sconti al 50% su tanti articoli e con spedizione standard gratuita.

Mentre se vogliamo risparmiare e acquistare un volo low cost per il weekend di Halloween basterà conoscere un piccolo stratagemma. Ne abbiamo parlato in questo articolo “Ecco come acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono”.

